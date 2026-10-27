Στεφανίδη: «Ο κόσμος έχει πολλές απόψεις, ευτυχώς ο πήχης δεν έχει»

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη, έγινε μητέρα τον Ιούλιο του 2025 και επέστρεψε στους αγώνες τον Ιανουάριο του 2026, συνεχίζοντας το ταξίδι της στον αθλητισμό.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο ίνσταγκραμ, δημοσίευσε ένα βίντεο από την προπόνησή της στο οποίο σημείωσε νέο ρεκόρ για τη φετινή χρονιά και μαζί με αυτό έγραψε και στη λεζάντα τη δικής της στάση απέναντι στις απόψεις που συχνά εκφράζονται για τις μητέρες-αθλήτριες.

«Σε έναν κόσμο που συνεχώς λέει στις μητέρες τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν, εγώ απλά συνεχίζω να κάνω αυτό που αγαπώ. Ο κόσμος έχει πολλές απόψεις. Ευτυχώς, ο πήχης δεν έχει άποψη».