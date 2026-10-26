Το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην κατηγορία των γυναικών πήγε φέτος για πρώτη φορά στα χέρια του Πέρε Ρομέου, με τον τεχνικό της Μπαρτσελόνα να σαρώνει στην ψηφοφορία μετά την άρτια σεζόν που πραγματοποίησε μαζί με τις παίκτριές του.

Ο ίδιος πέρυσι κατέκτησε και τους 4 διαθέσιμους τίτλους, δηλαδή Women's Champions League, πρωτάθλημα στην Ισπανία, Κύπελλο, αλλά και Super Cup κι έβαλε το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας της ομάδας μιάς και είναι ο πρώτος που κερδίζει τον τίτλο αυτό για τους Μπλαουγκράνα.

Ανέλαβε τα καθήκοντά του το καλοκαίρι του 2024 αντικαθιστώντας τον Ζόναταν Χιράλδες κι έκτοτε οδήγησε την Μπάρτσα σε μεγάλες επιτυχίες τόσο εντός όσο και εκτός των ισπανικών συνόρων, κάτι το οποίο εξαργυρώθηκε με το βραβείο που παρέλαβε σήμερα στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας.

Πρόκειται για ένα βραβείο που έχει θεσπιστεί μόλις δύο χρόνια πριν, με την Έμα Χέιζ να είναι η πρώτη νικήτρια το 2024 και τη Σαρίνα Βίγκμαν το 2025.