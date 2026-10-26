Ο Αστέρας Τρίπολης έδειξε για ακόμα μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και με δράσεις όλο το Σαββατοκύριακο στάθηκε δίπλα στις γυναίκες που παλεύουν με τον Καρκίνο του Μαστού.

Η 25η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού και ο Αστέρας Τρίπολης ήταν μία από τις ομάδες που έδειξαν την ευαισθησία τους σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Οι Αρκάδες προχώρησαν σε δράσεις με όλα τους τα τμήματα, τιμώντας τις γυναίκες που παλεύουν με το θηρίο αυτό.

Αναλυτικά η σχετική αναφορά έχει ως εξής: «Ο ASTERAS AKTOR τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, στις 25 Οκτωβρίου, μέσα από μια σειρά δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την αποστολή ενός δυνατού μηνύματος στήριξης και αλληλεγγύης.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, οι ομάδες μας στη Stoiximan Super League, την Α’ Εθνική Γυναικών, τη Superbet League 2, καθώς και στα πρωταθλήματα των Τμημάτων Υποδομής, αγωνίστηκαν φορώντας τη λευκή εμφάνιση του συλλόγου, η οποία είναι αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των δράσεων, όλες οι γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, ενώ κατά την είσοδό τους στο γήπεδο φόρεσαν τη συμβολική ροζ κορδέλα, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης, δύναμης και ελπίδας.

Γιατί κάποιοι αγώνες είναι πιο σημαντικοί από κάθε αποτέλεσμα.

Και σε αυτούς τους αγώνες υπάρχουν μόνο συμπαίκτες. Ποτέ αντίπαλοι».

