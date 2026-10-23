Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της βιώνει η Άλεξ Μόργκαν, καθώς η οικογένειά της μεγάλωσε με τον ερχομό του τρίτου παιδιού της, καρπού του γάμου της με τον πρώην ποδοσφαιριστή Σερβάντο Καράσκο.

Η Αμερικανίδα σταρ του ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα μαζί με τον σύζυγό της, μέσα από το Instagramam.«Η ομάδα μας για 5x5 είναι πλέον πλήρης», έγραψαν χαρακτηριστικά στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανακοίνωσή τους με μια λευκή καρδιά.

Θυμίζουμε πως η Μόργκαν και ο Καράσκο έχουν ήδη δύο παιδιά και μετρούν 12 χρόνια μαζί. Αμφότεροι έχουν συνδέσει τη ζωή τους με το ποδόσφαιρο, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τι εστί να είσαι αθλητής.