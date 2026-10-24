O Βύρων Παπαδόπουλος έπιασε δουλειά στην εθνική ομάδα γυναικών του Ισραήλ

Ο Βύρων Παπαδόπουλος παράλληλα με την τεχνική ηγεσία της ομάδας χάντμπολ γυναικών της ΑΕΚ, ανέλαβε προπονητής και στις εθνικές ομάδες γυναικών και νέων γυναικών του Ισραήλ.

Εκμεταλλευόμενος τη διακοπή του πρωταθλήματος της Α1, ο προπονητής της Ένωσης ταξίδεψε στο Ισραήλ, για την επίσημη ανακοίνωσή του από την ισραηλινή ομοσπονδία και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις παίκτριες και να κάνει τις πρώτες προπονήσεις.

«Υποσχεθήκαμε να δώσουμε προτεραιότητα στο γυναικείο χάντμπολ και το έχουμε υλοποιήσει. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την οικοδόμηση μιας νέας γενιάς παικτριών. Η ομοσπονδία ανακοινώνει την πρόσληψη του Έλληνα προπονητή Βύρωνα Παπαδόπουλος. Ο προπονητής της ΑΕΚ, θεωρείται ένας πολλά υποσχόμενος. με επαγγελματική προσέγγιση.

Φέραμε στο Ισραήλ έναν προπονητή υψηλού κύρους, ο οποίος προέρχεται από έναν από τους πιο αναγνωρισμένους συλλόγους, έχει πλούσια εμπειρία ως παίκτης στα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη και έχει μια ισχυρή προσέγγιση. Ο Παπαδόπουλος δεν έρχεται απλώς για να προπονήσει δύο εθνικές ομάδες.

Έρχεται για να είναι συνεργάτης στην οικοδόμηση της επαγγελματικής πορείας της κορυφαίας ομάδας χάντμπολ για τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε να ενσταλάξουμε νέες μεθόδους εργασίας, να αναπτύξουμε νεαρές παίκτριες και να γίνουμε επαγγελματίες από νεαρή ηλικία» δήλωσε κατά την παρουσίαση ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Ιντάν Μιζράχι.