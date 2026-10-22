Κάτοικος Ελλάδας έγινε η Τζέσικα Μπερλίν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, καθώς όπως έγινε γνωστό θα συνεχίσει την καριέρα της στους Πρασίνους. Η 27χρονη Αμερικανίδα τερματοφύλακας ανακοινώθηκε από το «τριφύλλι» και θα ενταχθεί στην ομάδα του Γιάννη Χαραλαμπίδη.

Η Μπερλίν έχει περάσει από αρκετές ομάδες στην πορεία της, με τελευταίο σταθμό την ισλανδική Þór/KA το 2025. Νωρίτερα αγωνίστηκε στην Ιρλανδία με την Galway United, με την οποία κατέκτησε δύο φορές το All-Island Cup, το 2023 και το 2024. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 2023 αναδείχθηκε παίκτρια του μήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Τζέσικα Μπερλίν για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η 27χρονη Αμερικανίδα τερματοφύλακας θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας του Γιάννη Χαραλαμπίδη. Η Μπερλίν αγωνίστηκε στο North Carolina State University και στο Seattle University, όπου παράλληλα ολοκλήρωσε σπουδές στη Βιομηχανική Μηχανική και μεταπτυχιακό MBA αντίστοιχα, ενώ το 2022 αναδείχθηκε στην πρώτη ομάδα All-WAC. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Galway United στην Ιρλανδία, κατακτώντας το All-Island Cup το 2023 και το 2024 και διακρινόμενη ως παίκτρια του μήνα τον Σεπτέμβριο του 2023. Το 2025 αγωνίστηκε με τη Þór/KA στην Ισλανδία, φτάνοντας στον τελικό του League Cup, ενώ τον Μάρτιο του 2026 πήρε μέρος σε δοκιμαστική περίοδο με τους Portland Thorns του αμερικανικού NWSL.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Τζέσικα Μπερλίν σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα αγωνιστώ στον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για έναν ιστορικό Σύλλογο με παθιασμένους φιλάθλους και ανυπομονώ πραγματικά να παίξω στην Ελλάδα για πρώτη φορά στην καριέρα μου. Στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε παιχνίδι».