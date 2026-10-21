Οι Βραζιλιάνες ποδοσφαιρίστριες αντιστέκονται στον Μπολσονάρο και την ακροδεξιά - Οι φόβοι για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ

Οι Βραζιλιάνες ποδοσφαιρίστριες έχουν αρχίσει να αντιστέκονται μαζικά απέναντι στην ακροδεξιά παράταξη του Μπολσονάρο, ο οποίος θέλει να εκλεγεί πρόεδρος μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών που είναι προγραμματισμένος για τις 25 Οκτωβρίου.

Μάλιστα, αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Α'Εθνική γυναικών από τη Σάο Πάολο απέναντι στην Κορίνθιανς, η τερματοφύλακας Καρλίνια, που είναι μέλος και της εθνικής ομάδας, εκμεταλλεύτηκε την περίσταση της και μίλησε ενώπιον 23 εκατομμυρίων τηλεθεατών για να δηλώσει «ποτέ ξανά ο Μπολσονάρο στην εξουσία!».

Ως φοιτήτρια δημοσιογραφίας αλλά και ως άτομο που βίωσε την τραγική απώλεια της γιαγιάς της στη διάρκεια της πανδημίας του covid, η Καρλίνια θέλησε να υπενθυμίσει στον κόσμο όλες τις ολέθριες συνέπειες που είχαν οι πολιτικές της ακροδεξιάς διακυβέρνησης, που είχε αρνηθεί εκείνη την εποχή την αγορά εμβολίων και διέσπειρε fake news, οδηγώντας στο θάνατο πάνω από 700.000 Βραζιλιάνους πολίτες.

Carlinha, goleira do São Paulo, no final da entrevista pós título do Brasileirão: “Nunca mais Bolsonaro no poder, porra!” https://t.co/w0zpW5QAyi October 3, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η διεθνής αμυντικός Τάιλα Καρολίνα που επίσης μίλησε ανοιχτά για τις ταξικές και φυλετικές ανισότητες που υπάρχουν εδώ και χρόνια στη Βραζιλία και οι οποίες είχαν ενταθεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Ως μαύρη γυναίκα μεγαλωμένη μέσα σε μια πολύ φτωχή οικογένεια, η Τάιλα Καρολίνα περιέγραψε τη βιοπάλη της μητέρας της, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια χωρίς εργασιακά δικαιώματα μέχρι που έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο, χωρίς να προλάβει να τη δει ποτέ να αγωνίζεται με το εθνόσημο στο στήθος.

A zagueira Tayla, do São Paulo, publicou um relato bem forte no seu Instagram relembrando sua origem humilde e as dificuldades que suas antepassadas passaram. Abraço, Tayla. 🫂 https://t.co/ZggFcG5FBf — Giselly Corrêa (@gisellycorrea_) October 17, 2026

Η Βραζιλιάνα αμυντικός τόνισε ότι οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας που εισήγαγε η διακυβέρνηση του Λούλα ήταν ζωτικής σημασίας για τις οικογένειες των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων και σημείωσε πως οι αθλήτριες, ως δημόσια πρόσωπα που προέρχονται από τις φτωχότερες περιοχές και τις φαβέλες της Βραζιλίας, έχουν ευθύνη και πρέπει να υψώσουν το ανάστημά τους απέναντι στην ακροδεξιά, που έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος.

Οι φόβοι για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ Γυναικών το 2027

Αυτή η συλλογική αντίσταση των ποδοσφαιριστριών στη Βραζιλία συνδέεται άμεσα και με το μέλλον του αθλήματος που υπηρετούν, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2027.

Οι αθλήτριες, αλλά και τα στελέχη των ομάδων εκφράζουν συνεχώς τους φόβους τους ότι σε περίπτωση που επικρατήσει ξανά η ακροδεξιά θα ακυρωθούν προσπάθειες που γίνονται εδώ και δεκαετίες για την ανάπτυξη του αθλήματος. Μελέτες της FIFPRO σε 800 επαγγελματίες αθλήτριες δείχνουν ότι σχεδόν οι μισές σκέφτονται την πρόωρη αποχώρησή τους από τη δράση λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και της ψυχολογικής πίεσης που υφίστανται.

Γενικότερα, η αντιμετώπιση του ποδοσφαίρου γυναικών από τον Ζαΐρ Μπολσονάρο και την ακροδεξιά παράταξή του χαρακτηριζόταν από συστηματική απαξίωση απέναντι στο άθλημα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Μπολσονάρο υποβάθμισε το Υπουργείο Αθλητισμού καθιστώντας το μη αυτόνομο, γεγονός που αποδυνάμωσε και τα κρατικά προγράμματα στήριξης των αθλητριών που πάσχιζαν να τα βγάλουν πέρα.

Brazilian women fans displayed a banner against far-right presidential candidate Flávio Bolsonaro during the friendly match between the Brazil and Argentina women's national teams: “Woman, don't vote for those who don't respect you!” https://t.co/bkPFZDX93J — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) October 15, 2026

Στις προτάσεις της ακροδεξιάς εν όψει των εκλογών δεν υπάρχει φυσικά καμία απολύτως αναφορά στο Μουντιάλ Γυναικών που πρόκειται να γίνει το 2027 ή σε μακροπρόθεσμα σχέδια για τη βελτίωση των υποδομών για τις παίκτριες.

Οι προτάσεις του Φλάβιο Μπολσονάρο επικεντρώνονται αποκλειστικά στη διασφάλιση ότι οι γυναικείες κατηγορίες θα απαρτίζονται μόνο από αθλήτριες που ανήκουν βιολογικά στο θηλυκό γένος, προτάσσοντας την «προστασία του αθλητισμού από τη woke ατζέντα». Παράλληλα, υπερσυντηρητικά στελέχη της παράταξής του, όπως η Εντουάρντα Καμποπιάνο, έχουν δηλώσει ανοιχτά πως είναι «εχθροί του φεμινισμού» κι αμφισβητούν ακόμη και τον όρο της γυναικοκτονίας.

Θυμίζουμε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών στη Βραζιλία είχε τεθεί υπό απαγόρευση από το 1941 έως το 1979 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Η ακροδεξιά μέχρι σήμερα στη Βραζιλία αρνείται να καταπολεμήσει τις διακρίσεις στον αθλητισμό και να προστατέψει τις παίκτριες, κάτι στο οποίο έχουν οι ίδιες αρχίσει να αντιστέκονται.