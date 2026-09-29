Η Σαρίνα Βίγκμαν έκανε γνωστή την αποστολή της Αγγλίας για τα δύο παιχνίδια με την Ελλάδα στα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με μια πολύ σημαντική παίκτρια για τις lionesses να μην υπολογίζεται για τα ματς με τη Γαλανόλευκη.

Η Λέξι Πότερ κέρδισε την πρώτη της κλήση στην Εθνική, αφού 20χρονη μέσος της Τσέλσι έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και πλέον θα έχει την ευκαιρία να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της εθνικής. Ωστόσο δύο από τα πολύ βασικά «γρανάζια» των πρωταθλητριών Ευρώπης δεν θα ταξιδέψουν στην Κρήτη. Ο λόγος για την Κλόι Κέλι και την Έλα Τουν δεν συμπεριλήφθηκαν στις 23 παίκτριες που θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα.

Θυμίζουμε πως το το πρώτο ραντεβού είναι στις 9 Οκτωβρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου (Live από το Gazzetta). Η δεύτερη αναμέτρηση θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου στο Λέστερ, με την πρόκριση να κρίνεται στο συγκεκριμένο ζευγάρι.

Για την ιστορία η Κλόι Κέλι ήταν και αυτή που έκρινε τον τελικό του Women's EURO 2025, καθώς ήταν αυτή που σκόραρε από την άσπρη βούλα και χάρισε τον δεύτερο τίτλο της Αγγλίας στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι κόντρα στην πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία.