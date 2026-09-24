Μια γυναίκα που το όνομά της είναι συνώνυμο της επιστροφής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο γυναικών θα είναι και πάλι μέλος των «πράσινων». Ο λόγος για την Χαρά Δημητρίου που μετά την καριέρα της ως ποδοσφαιρίστρια, έχοντας μάλιστα παίξει και 4 χρονιές στο «τριφύλλι», επιστρέφει αυτή την φορά ως μάνατζερ του τμήματος.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Χαρά Δημητρίου, που αναλαμβάνει χρέη τιμ μάνατζερ στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η πρώην – πλέον – ποδοσφαιρίστρια έβαλε τέλος στην αγωνιστική της καριέρα το καλοκαίρι. Η Χαρά Δημητρίου αγωνίστηκε με το τριφύλλι στο στήθος από το 2021, χρονιά επανίδρυσης του τμήματος, μέχρι και το καλοκαίρι του 2025.

«Μεγάλη ευθύνη και χαρά να υπηρετήσω ξανά τον Παναθηναϊκό»

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Χαρά Δημητρίου σημείωσε τα εξής: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη τιμή για μένα να επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά από άλλη θέση. Έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας μου στην ομάδα και γνωρίζοντας την από την πρώτη μέρα επανίδρυσής της η επιστροφή μου στον Σύλλογο έχει για μένα ξεχωριστή σημασία. Νιώθω σαν να μην έφυγα ποτέ, τι κι αν απουσίαζα έναν χρόνο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, κ. Βρανόπουλο, καθώς και τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κ. Αλαφούζο, γιατί με τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους κατέστη δυνατή αυτή η νέα συνεργασία. Είναι μεγάλη ευθύνη και ταυτόχρονα μεγάλη χαρά να υπηρετώ ξανά τον Παναθηναϊκό και να συμβάλλω από τη νέα μου θέση στην προσπάθεια της ομάδας.

Με πολλή συνέπεια και αγάπη για το Τριφύλλι, συνεχίζουμε όλοι μαζί για τους στόχους μας».