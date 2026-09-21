Χαρδαλιάς στο GWomen Summit: «Προχωρούμε σημαντικές αθλητικές υποδομές στην Αττική, το αυτονόητο δεν να είναι ζητούμενο»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε στο 5o Gwomen Summit με θέμα το Next Gen και στην ομιλία του στάθηκε στον γυναικείο αθλητισμό, στην ανάπτυξη που υπάρχει στην Ελλάδα.

Μίλησε για τις δυσκολίες που υπάρχουν, ενώ ανέφερε και τις υποδομές που έχουν δρομολογηθεί να γίνουν, προκειμένου να κάνουν τη ζωή των αθλητών και αθλητριών πιο εύκολη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς:

«Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Γιάννη, κυρίες και κύριοι,

Μπορεί να ακούγεται συμβατικό, αλλά το λέω με όλη τη δύναμη της χαράς: είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και φέτος μαζί σας.

Το GWomen Summit είναι μια εξαιρετική διοργάνωση, γιατί δεν περιορίζεται μόνο στο να αναδεικνύει επιτυχημένες διαδρομές. Στρέφει το βλέμμα εκεί όπου κρίνεται το αύριο: στα παιδιά μας, στη νέα γενιά και ιδιαίτερα στα κορίτσια που σήμερα δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, αμφισβητούν στερεότυπα, επιλέγουν δύσκολους δρόμους και τολμούν να ονειρευτούν χωρίς περιορισμούς.

Αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό μήνυμα του φετινού GWomen Summit: ενδυνάμωση, ισότητα και έμπνευση.

Να δώσουμε στα κορίτσια αυτοπεποίθηση από νωρίς, ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό, ορατότητα και πρότυπα που θα τους δείχνουν ότι κανένα όνειρο δεν έχει φύλο και καμία αφετηρία δεν πρέπει να καθορίζει το ταβάνι των ονείρων τους.

Στην Περιφέρεια Αττικής προσπαθούμε αυτή την αντίληψη να την κάνουμε πράξη. Στηρίζουμε συστηματικά τον γυναικείο αθλητισμό και επενδύουμε σε υποδομές, δράσεις και διοργανώσεις που ανοίγουν δρόμους για περισσότερες γυναίκες και κορίτσια.

Από το γυναικείο μπάσκετ και τα ατομικά αθλήματα μέχρι την κολύμβηση, τον στίβο και το τένις, στόχος μας είναι να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, εξέλιξης και διάκρισης.

Σημαντικό βήμα είναι και η δημιουργία του Εθνικού Παραολυμπιακού Κέντρου στην Αθήνα, ενός σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου χώρου για αθλητές με αναπηρία. Γιατί η ισότητα αποκτά πραγματικό νόημα μόνο όταν κανείς δεν μένει έξω από τον αγώνα.

Παράλληλα, προχωρούμε σημαντικές αθλητικές υποδομές στην Αττική, όπως το νέο Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού στο ΣΕΦ, αλλά και τον σχεδιασμό νέων εθνικών αθλητικών κέντρων που θα μπορούν να φιλοξενούν τις εθνικές μας ομάδες.

Γιατί, όταν φωτογραφίζουμε και χειροκροτούμε τις προσπάθειες των αθλητών και των αθλητριών μας σε όλο τον κόσμο, πρέπει ταυτόχρονα να τους προσφέρουμε τις υποδομές που αξίζουν. Το αυτονόητο δεν μπορεί να είναι ζητούμενο.

Και η ισότητα δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό. Αφορά την πρόσβαση στη γνώση, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, αλλά και τη στήριξη των γυναικών που έχουν ανάγκη από ασφάλεια και μια δεύτερη ευκαιρία για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Κάθε κορίτσι που βρίσκει το θάρρος να μπει στο γήπεδο, να σηκώσει το χέρι, να διεκδικήσει τον χώρο του και να πει «μπορώ», είναι μια μικρή νίκη για όλους μας.

Και κάθε γυναίκα που άνοιξε έναν δρόμο πριν από εκείνη, αφήνει κάτι πολύτιμο: την απόδειξη ότι πραγματικά γίνεται.

Εύχομαι αυτό το Summit να δώσει σε ακόμη περισσότερα κορίτσια την πίστη να κοιτούν μπροστά και να βλέπουν όχι εμπόδια, αλλά δυνατότητες. Όχι κλειστές πόρτες, αλλά ανοιχτούς δρόμους.

Γιατί τα κορίτσια του σήμερα είναι οι γυναίκες που θα οδηγήσουν το αύριο.

Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ τους ανθρώπους του Gazzetta για αυτή την ουσιαστική πρωτοβουλία. Το GWomen Summit έχει εξελιχθεί σε έναν σταθερό θεσμό διαλόγου, έμπνευσης και ανάδειξης γυναικών που ανοίγουν δρόμους και, κυρίως, δίνει βήμα και δύναμη στη νέα γενιά να πιστέψει στις δυνατότητές της και να διεκδικήσει τη θέση που πραγματικά της αξίζει.

Σας ευχαριστώ πολύ».