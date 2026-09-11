Συνεχίζει να ενισχύεται η ΑΕΚ στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, με την Ένωση να ανακοινώνει μία ακόμη προσθήκη λίγες μέρες πριν από την πρώτη σέντρα ανακοίνωσε την απόκτηση της Λισέδ Σέρνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Λισέδ Σέρνα. Η 24χρονη (01/02/2002) διεθνής Κολομβιανή μέσος, ύψους 1.72μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Η Λισέδ Σέρνα ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα από την Independiente Medellín, με την οποία έφτασε έως τα Προημιτελικά του Πρωταθλήματος Κολομβίας τη σεζόν 2021-22. Οι εμφανίσεις της οδήγησαν την Valencia να την αποκτήσει και να αγωνιστεί με τις «νυχτερίδες» για 2 χρόνια. Ακολούθησε το πέρασμά της από την ισπανική Albacete, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Μεξικό με τη φανέλα της Pumas. Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Κολομβίας, ενώ πέρασε και από τις μικρές Εθνικές Ομάδες της χώρας της.

Λισέδ, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».

