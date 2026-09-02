Παγκόσμιο ban από τη FIFA στον άνδρα που βιντεοσκοπούσε κρυφά ποδοσφαιρίστριες

Με αποκλεισμό από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα τιμωρήθηκε από τη FIFA ο πρώην εργαζόμενος της SCR Άλταχ, ο οποίος βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε κρυφά τις ποδοσφαιρίστριες της ομάδας γυναικών.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σάλο στην Αυστρία, καθώς ο άνδρας κατέγραφε παίκτριες, ακόμη και ανήλικες, στα αποδυτήρια, το γυμναστήριο και τα ντους της ομάδας από το 2018 μέχρι το 2025. Τον περασμένο Φεβρουάριο καταδικάστηκε από δικαστήριο στο Φέλντκιρχ σε επτά μήνες φυλάκιση με αναστολή, πρόστιμο 1.200 ευρώ, ενώ υποχρεώθηκε να καταβάλει και 625 ευρώ σε κάθε θύμα ως αποζημίωση.

Αρχικά, ο αποκλεισμός του ίσχυε μόνο στην Αυστρία. Μετά, όμως, από πιέσεις της αυστριακής Ένωσης Ποδοσφαιριστών (VdF) και της FIFPRO, η FIFA αποφάσισε στις 4 Αυγούστου να επεκτείνει την ποινή σε ολόκληρο τον κόσμο: «Όποιος βιντεοσκοπεί κρυφά παίκτριες στα αποδυτήρια ξεπερνά μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή. Το γεγονός ότι η απαγόρευση ισχύει πλέον παγκοσμίως στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα: όποιος παραβιάζει σοβαρά τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών δεν μπορεί απλώς να φύγει στο εξωτερικό και να αποφύγει τις συνέπειες», δήλωσε ο Κρίστοφ Παπαδημητρίου της VdF.



