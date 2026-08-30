Η κλήρωση του πρωταθλήματος Γυναικών έβγαλε από νωρίς δυνατές αναμετρήσεις, με τα παιχνίδια ανάμεσα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης να έχουν πάντα ενδιαφέρον.

Η αρχή γίνεται από την 1η αγωνιστική, όπου η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Ένα ματς που και οι οι δύο ομάδες θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τη σεζόν. Η ΑΕΚ με νέο τεχνικό στο τιμόνι, τον Στέλιο Κοζανίδη θέλει να ξεκινήσει με το δεξί κόντρα στις νταμπλούχες.Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα έχει αρκετά παιχνίδια που μπορούν να ξεχωρίσουν. Στην 4η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα παίξει απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, ενώ στην 7η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.

Στην 8η αγωνιστική έρχεται ακόμη ένα δυνατό παιχνίδι, με τον Αστέρα Τρίπολης να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Μία αγωνιστική αργότερα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης. Το πρόγραμμα των δυνατών αγώνων συνεχίζεται και στον δεύτερο γύρο. Στην 15η αγωνιστική ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ενώ στην 18η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.Στην 19η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ στην 20ή αγωνιστική η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Αστέρα.

Να θυμίσουμε πως η πρώτη σέντρα είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026 και θα μεταδίδεται και φέτος από την ΕΡΤ.

Αναλυτικά: