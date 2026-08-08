Μπορεί το όνειρο της συμμετοχής στην League Phase του Champions League ή για την ακρίβεια της διεκδίκησης της συμμετοχής μέσω των Play Offs, να χάθηκε για τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το Ευρωπαϊκό ταξίδι του «δικεφάλου του βορρά» σταματάει εδώ. Τα κορίτσια του Θανάση Πατρικίδη παρότι πάλεψαν και με το παραπάνω απέναντι στην Μπραν χάνοντας με 3-2 και έτσι έμειναν εκτός από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ωστόσο θα συνεχίσουν στο Europa Cup και συγκεκριμένα στους «32» της διοργάνωσης. Οι νταμπλούχες θα μάθουν στις 4 Σεπτεμβρίου ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους στην συγκεκριμένη φάση, με τα παιχνίδια που θα δώσουν την πρόκριση για την συνέχεια να είναι διπλά. Το πρώτο θα διεξαχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου και η ρεβάνς στις 30 του ίδιου μήνα.