Ημέρα ανακοινώσεων για τον Παναθηναϊκό, με τις «πράσινες» να συνεχίζουν την ενίσχυσή τους προκειμένου να παλέψουν για την κατάκτηση τίτλων την ερχόμενη χρονιά. Τελευταία προσθήκη για την ομάδα του Γιάννη Χαραλαμπίδη η Αμερικανίδα, Σίντνεϊ Σέπερντ που αγωνίζεται στην άμυνα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Sydney Shepherd για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η Αμερικανίδα αμυντικός γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2000 και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Στη συνέχεια, ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στη Σουηδία και συγκεκριμένα στη RIK Karlskoga. Στη συνέχεια, η Shepherd έπαιξε για τρία χρόνια στις ΗΠΑ (Oakland Soul, Lexington SC) προτού γυρίσει στην Ευρώπη και τη σεζόν 2025-2026 έπαιξε στη Ρίο Άβε.

«Ευγνώμων για την ευκαιρία να αγωνιστικό σε έναν τόσο ιστορικό Σύλλογο»

Σε δήλωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου η Sydney Shepherd σημείωσε τα εξής: «Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την ευκαιρία να αγωνιστώ σε έναν τόσο ιστορικό Σύλλογο και ανυπομονώ να φέρω το ταλέντο και την εργατικότητά μου μέσα και έξω από το γήπεδο. Στόχος μου είναι να δίνω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου κάθε φορά που φοράω τη φανέλα, και είμαι ενθουσιασμένη για να κερδίσουμε όλοι μαζί ως ομάδα!».