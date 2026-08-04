Παίκτρια του Παναθηναϊκού και για το 2027 θα είναι η Στεφανία Στεργιούλη, με το «τριφύλλι» να κάνει γνωστή την ανανέωση της συνεργασίας του με τη νεαρή μέσο.

Παράλληλα, η ομάδα πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση εν όψει της νέας σεζόν, με όλες τις ποδοσφαιρίστριες να συγκεντρώνονται στο Κορωπί.

Τις παίκτριες καλωσόρισαν ο προπονητής της ομάδας Γιάννης Χαραλαμπίδης, ο τιμ μάνατζερ Ιγνάτιος Καρτσακλής, ενώ το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση έδωσε και ο Σωτήρης Πανταλέων, διευθυντής αγωνιστικών τμημάτων του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά το ρόστερ των Πρασίνων

Γρηγορία Πούλιου, Ευαγγελία Νάνου, Νάσια Πέιου, Νίκη Σιαφαρίκα, Κωνσταντίνα Κωστοπούλου, Ματίνα Νταρζάνου, Σύλια Κατεργιαννάκη, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Sydney Shepherd, Peace Efih Enomazino, Χριστίνα Κανέλλου, Καλλιόπη Καλοκαιρινού, Ειρήνη Ασκαρίδου, Φωτεινή Κουδούνη, Εβελίνα Αλεξοπούλου, Ελένη Φάμελλου, Δήμητρα Φραγκουλάκη και Ίριδα Παπαδάκη. Δεν ήταν στην προπόνηση γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα Ελλάδα και αναμένονται τις επόμενες ημέρες Lalia Dali Storti, η Chelsea Domont και η Jaddah Foos.