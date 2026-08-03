Με στόχο την παραμονή στην κορυφή ο ΠΑΟΚ που πέρσι κατέκτησε το νταμπλ συνεχίζει τις κινήσεις του. Τελευταία μεταγραφή για τις «ασπρόμαυρες» είναι η Γκρέις Μόρις από την Ουαλία.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Morris, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Γκρέις Μόρις, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 26/02/2003, η Γκρέις Μόρις αγωνίζεται ως κεντρική αμυντικός και έχει ύψος 177cm.

Η Γκρέις Μόρις ξεχώρισε από νεαρή ηλικία στην πατρίδα της, αποτελώντας μέλος των αναπτυξιακών Εθνικών ομάδων της Ουαλίας και καταγράφοντας πολλές συμμετοχές με το εθνόσημο στις ηλικιακές κατηγορίες Κ15 έως Κ17, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε διεθνές επίπεδο.

Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας της γράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνδύασε τις σπουδές της με το ποδόσφαιρο. Για τέσσερα χρόνια αγωνίστηκε στο Cumberland University του Τενεσί, έχοντας την ευκαιρία να εξελιχθεί μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον του αμερικανικού κολεγιακού αθλητισμού και να αποκτήσει σημαντικές αγωνιστικές παραστάσεις.

Μετά την τετραετή παρουσία της στο Cumberland, έκανε το επόμενο βήμα μετακομίζοντας στη Φλόριντα για λογαριασμό του Florida International University (FIU), όπου αγωνίστηκε για μία σεζόν, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το επίπεδο των εμπειριών της.

«Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με πίστεψε»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ Morris, η Γκρέις Μόρις, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα των «ασπρόμαυρων»: «Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένη που υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Είμαι ενθουσιασμένη για αυτή τη νέα πρόκληση και ευκαιρία και έτοιμη να δουλέψω σκληρά για την ομάδα. Ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ που με πίστεψε, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε, πάμε ΠΑΟΚ!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Γκρέις!».