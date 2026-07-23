Μετά την απόκτηση της Νάση η ΑΕΚ συνεχίζει να χτίζει το ρόστερ της ενόψει της νέα σεζόν. Η Ένωση έκανε μια σπουδαία προσθήκη και απέκτησε την Αμερικανίδα μέσα Μάλορι Μαγκουάιρ.

Aωαλυτικά:

« Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την 22χρονη Αμερικανίδα χαφ, Μάλορι Μαγκουάιρ.

Η Μαγκουάιρ αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο University of Wisconsin–Milwaukee, με το οποίο αναδείχθηκε Horizon League Player of the Year και Offensive Player of the Year.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που γίνομαι μέλος της ΑΕΚ, ενός Συλλόγου με μεγάλη ιστορία, παθιασμένους φιλάθλους και υψηλές προσδοκίες. Αποτελεί τιμή για εμένα η ευκαιρία να ενταχθώ σε αυτή την οικογένεια. Ανυπομονώ να έρθω και να δώσω τα πάντα για την κατάκτηση τίτλων».

Μάλορι, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ»