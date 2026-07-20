Ρόντρι: «Θα ήθελα να καταφέρω να επαναλάβω όσα έχει πετύχει η Μπονματί!»

Ο Ρόντρι, λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία, βρέθηκε μαζί με την Αϊτάνα Μπονματί και μίλησε στο μικρόφωνο της.

Η τρεις φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 συνεχάρη τον Ισπανό για την εκπληκτική του πορεία στο τουρνουά, λέγοντάς του: «Έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ στη διάρκεια του τουρνουά. Ειδικά τα τελευταία σου παιχνίδια ήταν καταπληκτικά, συγχαρητήρια!»

Ο Ρόντρι, αντί να σταθεί στη δική του τεράστια επιτυχία, επέλεξε να αποθεώσει τη Μπονματί. «Ευχαριστώ πολύ, την θαυμάζω την Αϊτάνα για όσα καταφέρνει. Θα ήθελα να καταφέρω να επαναλάβω όσα έχει πετύχει εκείνη. Θα δούμε αν θα τα καταφέρω. Ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά αυτό που έχει καταφέρει είναι πραγματικά εντυπωσιακό», απάντησε ο Ισπανός μέσος, δείχνοντας τον απεριόριστο σεβασμό του προς τη Μπονματί του.

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