Μπορεί τα βλέμματα να ήταν στραμμένα στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, όπου η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, την ώρα που η Ισπανία κυνηγά να γράψει ιστορία όπως το 2010. Ωστόσο, λίγο πριν από τη σέντρα, την παράσταση έκλεψε η Αϊτάνα Μπονματί.

Η σταρ της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας ήταν η εκλεκτή της FIFA για να μεταφέρει την επίσημη μπάλα του τελικού στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αποθέωση!

Φυσικά η επιλογή της μόνο τυχαία δεν ήταν. Καθώς η Μπονματί έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες στον κόσμο, με παγκόσμιο τίτλο με την Ισπανία, διαδοχικές Χρυσές Μπάλες και πρωταγωνιστικό ρόλο στους Μπλαουγρκάνα.