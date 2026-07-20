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Μουντιάλ 2026: Η Μπονματί έκλεψε την παράσταση πριν από τον τελικό

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Αϊτάνα Μπονματί είχε πρωταγωνιστικό ρόλο λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026, καθώς ήταν εκείνη που μετέφερε στον αγωνιστικό χώρο την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης.

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Μπορεί τα βλέμματα να ήταν στραμμένα στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, όπου η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, την ώρα που η Ισπανία κυνηγά να γράψει ιστορία όπως το 2010. Ωστόσο, λίγο πριν από τη σέντρα, την παράσταση έκλεψε η Αϊτάνα Μπονματί.

Η σταρ της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας ήταν η εκλεκτή της FIFA για να μεταφέρει την επίσημη μπάλα του τελικού στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αποθέωση!

Φυσικά η επιλογή της μόνο τυχαία δεν ήταν. Καθώς η Μπονματί έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες στον κόσμο, με παγκόσμιο τίτλο με την Ισπανία, διαδοχικές Χρυσές Μπάλες και πρωταγωνιστικό ρόλο στους Μπλαουγρκάνα.

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