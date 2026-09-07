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Παγκόσμιο Γυναικών: Ποιες ομάδες προκρίθηκαν απευθείας στα προημιτελικά, τα ζευγάρια των νοκ άουτ
07/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παγκόσμιο Γυναικών: Ποιες ομάδες προκρίθηκαν απευθείας στα προημιτελικά, τα ζευγάρια των νοκ άουτ

Newsroom

Διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «νοκ άουτ» αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών με φόντο την είσοδο στα προημιτελικά!

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Μετά και την ολοκλήρωση στην Α' φάση των ομίλων, άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση μέχρι και τα παιχνίδια των μεταλλίων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών στο Βερολίνο.

Την απευθείας πρόκριση έχουν πάρει οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτες στους ομίλους τους και πιο συγκεκριμένα η Ισπανία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και το Βέλγιο.

Οι τέσσερις αυτές ομάδες περιμένουν τους αντιπάλους τους, οι οποίοι θα προκύψουν από τη φάση των νοκ άουτ αγώνων στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η πορεία έως το τρόπαιο

Νοκ άουτ αγώνες

  • Ιταλία - Αυστραλία (9/9, 21:45)
  • Ουγγαρία - Ισπανία (8/9, 18:45)
  • Πουέρτο Ρίκο - Κίνα (9/9, 18:45)
  • Γερμανία - Κορέα (8/9, 21:45)

Προημιτελικά

  • 1. Ισπανία - Ιταλία ή Αυστραλία (10/9)
  • 2. ΗΠΑ - Ουγγαρία ή Ισπανία (10/9)
  • 3. Γαλλία - Πουέρτο Ρίκο ή Κίνα (10/9)
  • 4. Βέλγιο - Γερμανία ή Κορέα (10/9)

Ημιτελικά

  • Νικητής 1 - Νικητής 2 (12/9)
  • Νικητής 3 - Νικητής 4 (12/9)

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