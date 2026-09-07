Μετά και την ολοκλήρωση στην Α' φάση των ομίλων, άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση μέχρι και τα παιχνίδια των μεταλλίων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών στο Βερολίνο.
Την απευθείας πρόκριση έχουν πάρει οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτες στους ομίλους τους και πιο συγκεκριμένα η Ισπανία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και το Βέλγιο.
Οι τέσσερις αυτές ομάδες περιμένουν τους αντιπάλους τους, οι οποίοι θα προκύψουν από τη φάση των νοκ άουτ αγώνων στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά η πορεία έως το τρόπαιο
Νοκ άουτ αγώνες
- Ιταλία - Αυστραλία (9/9, 21:45)
- Ουγγαρία - Ισπανία (8/9, 18:45)
- Πουέρτο Ρίκο - Κίνα (9/9, 18:45)
- Γερμανία - Κορέα (8/9, 21:45)
Προημιτελικά
- 1. Ισπανία - Ιταλία ή Αυστραλία (10/9)
- 2. ΗΠΑ - Ουγγαρία ή Ισπανία (10/9)
- 3. Γαλλία - Πουέρτο Ρίκο ή Κίνα (10/9)
- 4. Βέλγιο - Γερμανία ή Κορέα (10/9)
Ημιτελικά
- Νικητής 1 - Νικητής 2 (12/9)
- Νικητής 3 - Νικητής 4 (12/9)