Η Τζούλι Άλεμαντ είναι η παίκτρια με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Στιγμή-ορόσημο για την Τζούλι Άλεμαντ του Βελγίου! Η 30χρονη παίκτρια έφτασε τις 109 ασίστ και έγινε η κορυφαία όλων των εποχών στην εν λόγω κατηγορία στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

JULIE ALLEMAND IS THE QUEEN OF ASSISTS 👑



She becomes the new All-Time Assists Leader in FIBA Women’s World Cup history with 109 assists, and counting 🔥 #FIBAWWC



📚 FULL STORY https://t.co/UlZqiWmk2h pic.twitter.com/ZQtfu1fKdh September 7, 2026

Τα κυριότερα αποτελέσματα:

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΚΟΡΕΑ: 82-73

Δεύτερη θέση για την Ουγγαρία

H συντριβή από τη Γαλλία στην πρεμιέρα θα μπορούσε να τις έχει απογοητεύσεις, να τους κόψει το πόδια, να τις λυγίσει. Κι όμως, η Ουγγαρία κάθε άλλο παρά το έβαλε κάτω. Μετά τη Νιγηρία, νίκησε και την Κορέα με αποτέλεσμα να πάρει τη δεύτερη θέση στον Β’ Όμιλο και να προκριθεί με έναν μικρό θρίαμβο στην επόμενη φάση, τη φάση των “12” του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ντόρκα Γιούχαζ ήταν και πάλι συνεπής, μακράν η κορυφαία παίκτρια του γηπέδου, οδηγώντας την Ουγγαρία εκ του ασφαλούς στην επικράτηση.

Eίχε 22 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ η Κις πρόσθεσε 14π. με 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Βέβαια ο αγώνα δεν εξελίχθηκε όπως ακριβώς περιγράφει το τελικό σκορ. Μόλις ένα λεπτό πριν τη λήξη, η Τσόι με απίθανο τρίποντο μείωσε τη διαφορά στο ένα καλάθι (72-70). Το παιχνίδι ήταν στο κόψη του ξυραφιού, για να ακολουθήσει ωστόσο ένα σερί 5-0 από την Ουγγαρία με την Τέρνερ και την Γιούχαζ που στα 55’’ ευστόχησε στο τρίποντο που ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη για τις Ουγγαρέζες ανεβάζοντας τη διαφορά στους 7. Η Κορέα δεν είχε άλλα περιθώρια για ένα ματς όπου η μεγαλύτερη διαφορά για τους Ουγγαρέζες έφτασε στους 9 πόντους, αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα η Κορέα, που είχε 10/24 τρίποντα και πρώτη σκόρερ την Παρκ με 21 πόντους, ήταν κοντά στο σκορ. Έτσι οι Ασιάτισσες έμειναν τρίτες στον όμιλο.

Hungary 🇭🇺 play chess on the court ♟️#FIBAWWC pic.twitter.com/fbNCrkaHQD — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 7, 2026

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΕΛΓΙΟ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 80-68

Επική Μέσεμαν, πρωτιά και πρόκριση απευθείας στα προημιτελικά για το Βέλγιο

Το Βέλγιο επιβεβαίωσε απέναντι στην Αυστραλία ότι διαθέτει την ποιότητα και την ωριμότητα για να ελέγχει ένα μεγάλο παιχνίδι από την αρχή έως το τέλος. Οι «Cats» επικράτησαν με 80-68, έχοντας διαρκώς το προβάδισμα με όπλο του την πληρότητα και την ποιότητά τους που του επέτρεψαν να κάνουν μία μεγάλη και πειστική νίκη. Μία νίκη που του επιτρέπει να περιμένουν τον αντίπαλο τους στα προημιτελικά, όπου πέρασαν απευθείας, ενώ η Αυστραλία στη φάση των 12 θα χρειαστεί να δώσει νοκ άουτ για να προχωρήσει. Η Τζούλι Άλεμαντ με τις 7 ασίστ που μοίρασε πέρασε στην ιστορία καθώς είναι πια η πρώτη σε ασίστ στη διαδρομή των παγκοσμίων πρωταθλημάτων.

Η πρώτη ουσιαστική απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων δημιουργήθηκε στη δεύτερη περίοδο. Με σερί 9-0 μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, οι Βελγίδες μετέτρεψαν το 24-21 σε 33-21 και πήγαν στα αποδυτήρια με 40-33. Η Αυστραλία αντέδρασε προς στιγμήν, στην τρίτη περίοδο, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επιστροφή.

Στην τελευταία περίοδο το Βέλγιο επέβαλε ξανά τον ρυθμό του και έφτασε στη μεγαλύτερη διαφορά του, στο +15 (78-63), στστο 37’. Η Μέσεμαν, ίσως στο καλύτερο παιχνίδι της καριέρας της με την Εθνική ομάδα του Βελγίου, άγγιξε το triple-double με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ η Κιάρα Λίνσκενς πρόσθεσε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 μπλοκ. Η Έζι Μάγκμπεγκορ ήταν η κορυφαία της Αυστραλίας με 15 πόντους.

Meesseman sneaks in for an easy bucket 🐍#FIBAWWC pic.twitter.com/sb1fAOW9pk — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 7, 2026

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ - ΤΟΥΡΚΙΑ: 75-71

Μεγάλη νίκη πρόκριση για το Πουέρτο Ρίκο

Και για τις δύο ομάδες ήταν «ο τελικός των τελικών». Όποιος νικούσε θα προκρινόταν στην επόμενη φάση. Μετά από έναν σούπερ δραματικό αγώνα, την “έκπληξη” έκανε το Πουέρτο Ρίκο, που νίκησε με 75-71 την Τουρκία και ήταν αυτό που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, στέλνοντας την αντίπαλο της σπίτι από νωρίς.Τελευταία φορά που η Τουρκία πέρασε μπροστά ήταν στο 33 όταν προηγήθηκε με 59-60. Από εκείνη τη στιγμή το Πουέρτο Ρίκο έτρεξε ένα σερί 6-0, περνώντας με 65-60 στο 36’. Η Τουρκία πάλεψε αλλά οι Κεντροαμερικάνες είχαν το πείσμα να γραπώσουν τη νίκη.

Η καλύτερη παίκτρια της Τουρκίας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Σεβγκί Ουζούν μείωσε 2.30’’ πριν το τέλος σε 67-65, αλλά η Γκουιράντες στα 65’’ έκανε το 69-65 και έδωσε αέρα στην ομάδα της. Στα 31΄΄η διαφορά ανέβηκε στους 6π. (71-65) και το μόνο που κατάφερε η Τουρκία ήταν να μειώσει σε 73-71, μόλις 5’’ πριν το τέλος. Το Πουέρτο Ρίκο πανηγύρισε έξαλλα τη μεγάλη νίκη με την Τουρκία για ακόμα μία φορά, ενώ είναι παντοδύναμη σε επίπεδο συλλόγων, να μην πετυχαίνει πολλά σε αυτό το εθνικών ομάδων και να γυρνάει στη Πόλη, απογοητευμένη.