Μπονματί: «Πάντα αυτός» – Η αποθέωση στον Μέσι μετά τη μυθική ανατροπή της Αργεντινής

Υπάρχουν στιγμές στον αθλητισμό που ξεπερνούν το ίδιο το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Στιγμές που θυμίζουν πως, πέρα από τίτλους, διακρίσεις και ανταγωνισμό, το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ’ όλα ένας χώρος θαυμασμού, αναγνώρισης και σεβασμού ανάμεσα στους αθλητές. Μία από αυτές τις στιγμές χάρισε η Αϊτάνα Μπονματί, η οποία για ακόμη μία φορά μοιράστηκε τον απεριόριστο σεβασμό και θαυμασμό της προς τον Λιονέλ Μέσι.

Μετά τη συγκλονιστική ανατροπή της Αργεντινής απέναντι στην Αίγυπτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η σπουδαία Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια θέλησε να τιμήσει τον Αργεντινό θρύλο με δύο ιδιαίτερες αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 0-2 μέχρι το 70ό λεπτό, όμως κατάφερε να αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της αναμέτρησης, σημειώνοντας τρία γκολ μέχρι το φινάλε. Ο Λιονέλ Μέσι είχε καθοριστική συμβολή στην επιστροφή της ομάδας του, σκοράροντας μάλιστα και το δεύτερο γκολ της ισοφάρισης και δίνοντας το έναυσμα για τη μεγάλη ανατροπή.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Μπονματί ανέβασε δύο story με τον Μέσι, μία αναδημοσίευσή με την φωτογραφία του και το λεκτικό «ALWAYS HIM» («Πάντα αυτός»), ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε και μια φωτογραφία της φανέλας του.

Από μία κάτοχο της Χρυσής Μπάλας σε έναν κάτοχο της Χρυσής Μπάλας.

Η Αϊτάνα Μπονματί δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η τρεις φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και μία από τις σημαντικότερες ποδοσφαιρίστριες της εποχής μας έχει αποδείξει πως το μεγαλείο ενός αθλητή δεν μετριέται μόνο από τα τρόπαια, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζει το μεγαλείο των άλλων.

Η ίδια είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Λιονέλ Μέσι στην έναρξη του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου:

«Ξέρει ότι αυτό είναι το τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο και, όταν πλησιάζεις στο τέλος ενός κεφαλαίου, το μόνο που θέλεις είναι να το απολαύσεις. Ο Μέσι έχει προσφέρει τόσα πολλά στο ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα».

Λόγια που αποτυπώνουν τον θαυμασμό μιας κορυφαίας αθλήτριας προς έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Γιατί ίσως οι πιο όμορφες στιγμές του αθλητισμού είναι αυτές, όταν οι κορυφαίοι αναγνωρίζουν τους κορυφαίους. Όταν η ποιότητα, το ταλέντο και η προσφορά ξεπερνούν φανέλες, σημαίες και αντιπαλότητες.