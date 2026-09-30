Μάρκοβα στο GWomen: «Όποια ομάδα κι αν έχουμε απέναντί μας, πρέπει να κρατάμε τη συγκέντρωσή μας»

Η Μαρίνα Μάρκοβα, μία από τις world class αθλήτριες της τουρκικής ομάδας, μίλησε στο GWomen μετά τη νίκη της Βακίφμπανκ και στάθηκε ιδιαίτερα στην αντίδραση του Πανιωνίου, ο οποίος κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι και να βάλει δύσκολα στην ομάδα της, ειδικά στα τελευταία δύο σετ.

Για τη Ρωσίδα σταρ, ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν είναι το μοναδικό ζητούμενο σε αυτό το τουρνουά. Η Βακιφμπανκ βρίσκεται σε διαδικασία χτισίματος, με τις αθλήτριες να προσπαθούν να γνωρίσουν η μία το παιχνίδι της άλλης και το τεχνικό επιτελείο να δοκιμάζει διαφορετικούς συνδυασμούς.

Η συνέντευξη της Μαρίνα Μάρκοβα στο GWomen

Φαινόταν σαν μια εύκολη νίκη, όμως ο Πανιώνιος κατάφερε να επιστρέψει, ειδικά στα δύο τελευταία σετ. Πώς είδες το παιχνίδι;

«Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, ειδικά στην επίθεση. Το πρώτο σετ ήταν δύσκολο, αλλά και το τέταρτο. Εκεί αισθάνθηκα ότι είχαμε κάποια προβλήματα στην υποδοχή και στη συνέχεια παίξαμε κάπως καλύτερα. Αυτό έδωσε στον Πανιώνιο το πλεονέκτημα σε αυτό το σετ. Συνολικά, όμως, παίξαμε πολύ καλά. Χρησιμοποιούμε αυτό το τουρνουά για να γνωρίσουμε καλύτερα την ομάδα και η μία την άλλη. Υπήρχαν κάποιες στιγμές που υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ μας».

Έχετε κατακτήσει το Champions League. Ποια είναι η προσέγγισή σας σε ένα τουρνουά όπως αυτό, απέναντι σε ομάδες που δεν αντιμετωπίζετε συνήθως;

«Όλοι προερχόμαστε από το καλοκαίρι και κανείς δεν είναι 100% έτοιμος. Όπως και οι άλλες ομάδες, έτσι κι εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το τουρνουά ως προετοιμασία για την επερχόμενη σεζόν. Προσπαθούμε να δούμε ποια παίκτρια ταιριάζει με ποια, πώς λειτουργούν οι διαφορετικοί συνδυασμοί και φυσικά να βρούμε τη φόρμα μας».

Οπότε, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, πρέπει να παραμένετε συγκεντρωμένες;

«Φυσικά. Όποια ομάδα κι αν έχουμε απέναντί μας, πρέπει να κρατάμε τη συγκέντρωσή μας και ένα συγκεκριμένο επίπεδο».

Οι φίλοι του Πανιωνίου ήταν πολύ θορυβώδεις και δημιούργησαν ωραία ατμόσφαιρα. Πώς σου φάνηκαν;

«Ήταν πολύ υποστηρικτικοί προς την ομάδα τους. Μπορείς να δεις ότι πραγματικά απολαμβάνουν να παρακολουθούν το παιχνίδι και να στηρίζουν την ομάδα τους».

Έχεις σκεφτεί ποτέ να έρθεις να αγωνιστείς στην Ελλάδα; Σου αρέσει το επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ;

«Αυτή τη στιγμή παίζω στην Τουρκία, στη Βακίφμπανκ, και για να είμαι ειλικρινής είμαι πολύ χαρούμενη εκεί. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι προς το παρόν».

Πώς βλέπεις το ελληνικό βόλεϊ; Ειδικά μετά την πορεία της Εθνικής ομάδας στο EuroVolley, όπου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά;

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει πολύ. Κάποιες φίλες μου παίζουν εδώ και πραγματικά το απολαμβάνουν. Δυστυχώς δεν έχω παρακολουθήσει πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά έχω κάποιες φίλες στην εθνική ομάδα και μερικές φορές παρακολουθώ».

Ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία σου να αρχίσεις να το παρακολουθείς περισσότερο!

«Ίσως!»