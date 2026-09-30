Δημητριάδη στο GWomen: «Θα δώσουμε πόνο» – Η ομάδα που έμαθε τελευταία στιγμή ότι θα παίξει και νίκησε τη Γαλατάσαραϊ!

Η ομάδα του ΠΑΟΚ έκανε την έκπληξη και επικράτησε με 3-1 της Γαλατάσαραϊ, της κατόχου του CEV Cup, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή πως η παρουσία της στο συγκεκριμένο τουρνουά μόνο τυχαία δεν είναι.

Η Αθηνά Δημητριάδη, μιλώντας στο GWomen, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη μεγάλη νίκη, αλλά στάθηκε κυρίως σε κάτι που χαρακτήρισε την εμφάνιση του ΠΑΟΚ, πάθος, ενέργεια και διάθεση να παλέψει κάθε μπάλα.

«Είμαι πάρα, πάρα, πάρα πολύ χαρούμενη για την ομάδα και για το αποτέλεσμα. Αλλά, εκτός από τη νίκη, νομίζω δείξαμε πάρα πολύ καλή εικόνα ακόμα και στο σετ που χάσαμε. Παλέψαμε, είχαμε το πάθος, είχαμε την ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και μπορεί ο ΠΑΟΚ να μπήκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή στο τουρνουά, όμως η Δημητριάδη εξηγεί πως η ομάδα ήταν έτοιμη να ανταποκριθεί στην πρόκληση από την πρώτη κιόλας ημέρα. Αν κάτι, πάντως, ξεχώρισε ιδιαίτερα από την εμφάνιση του ΠΑΟΚ, ήταν η εικόνα μιας ομάδας που αγωνίζεται σαν παρέα.

Και αν η εμφάνιση απέναντι στη Γαλατάσαραϊ ήταν μια πρώτη προειδοποίηση για όσα μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν, η τελευταία ατάκα της Δημητριάδη αφήνει υποσχέσεις.

«Θα δώσουμε πόνο», είπε χαμογελώντας, στέλνοντας το δικό της μήνυμα ενόψει της συνέχειας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η συνέντευξη της Αθηνάς Δημητριάδη στο GWomen:

3-1 την κάτοχο του CEV Cup, τη Γαλατάσαραϊ. Πώς νιώθεις και πώς συνέβη αυτή η μεγάλη νίκη;

«Είμαι πάρα, πάρα, πάρα πολύ χαρούμενη για την ομάδα και για το αποτέλεσμα. Αλλά, εκτός από τη νίκη, νομίζω δείξαμε πάρα πολύ καλή εικόνα και στο σετ που χάσαμε. Παλέψαμε, είχαμε το πάθος, είχαμε την ενέργεια. Είμαι πραγματικά τόσο χαρούμενη για τη νίκη».

Μπήκατε τελευταία στιγμή σε αυτό το τουρνουά. Δεν ήταν καν προγραμματισμένο να συμμετέχετε και τελικά όχι μόνο ήρθατε, αλλά κερδίσατε και την κάτοχο του CEV Cup. Τι σημαίνει αυτό για την ομάδα;

«Νομίζω ότι δείχνει πως είμαστε έτοιμες από την πρώτη μέρα. Κυριακή βράδυ μάς έστειλαν ότι θα πάμε σε αυτό το ταξίδι, σε αυτό το τέλειο τουρνουά, το εντυπωσιακό τουρνουά με αυτές τις μεγάλες ομάδες. Και είμαστε έτοιμες στις προπονήσεις, ό,τι και να έρθει. Είμαστε εδώ, θέλουμε να παίξουμε και έχουμε πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα στην ομάδα, με τους coaches και μεταξύ μας. Ακόμα η αδρεναλίνη είναι στα ύψη και χαίρομαι τόσο πολύ».

Φαίνεστε πολύ δεμένες μέσα στο γήπεδο. Ισχύει ότι είστε τόσο δεμένες και εκτός γηπέδου;

«Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ δεμένες. Έχουμε απλά πάρα πολλούς καλούς χαρακτήρες μέσα στην ομάδα. Πηγαίνουμε για καφέ, βγαίνουμε και εκτός γηπέδου, έχουμε χημεία. Και αυτό δείχνει και στα βάρη και στο λεωφορείο που ερχόμαστε. Δεν ξέρω, έχουμε πολύ καλή ομάδα».

Άρα να περιμένουμε να δώσετε ανάλογες μάχες και στο ελληνικό πρωτάθλημα;

«Ναι. Θα δώσουμε πόνο!»