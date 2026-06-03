«FIFA Female Health and Performance Project»: Ιστορική πρωτοβουλία της FIFA για την έρευνα πάνω στο γυναικείο σώμα

Μέχρι και σήμερα, οι ποδοσφαιρίστριες βασίζονται σε μεθόδους προπόνησης και αποκατάστασης που έχουν σχεδιαστεί με βάση το ανδρικό σώμα. Μελέτη που διεξήχθη πρόσφατα έδειξε ότι μόλις το 6% των ερευνών στον αθλητισμό επικεντρωνονται αποκλειστικά στις γυναίκες! Αυτό το κενό δεδομένων αυξάνει, όπως είναι επόμενο και τον κίνδυνο τραυματισμών για τις αθλήτριες.

Προκειμένου να γεφυρώσει αυτό το χάσμα η FIFA λάνσαρε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται «FIFA Female Health and Performance Project» εν όψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών που θα διεξαχθεί του χρόνου στη Βραζιλία.

Πλέον, και οι 211 ομοσπονδίες που είναι μέλη της FIFA έχουν πρόσβαση σε έγκυρες, επιστημονικές πληροφορίες μέσα από 13 ειδικά διαμορφωμένες εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 30 ψηφιακά μαθήματα.

Το υλικό αυτό, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με κορυφαίους ειδικούς και γιατρούς παγκοσμίως, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, όπως είναι ο ύπνος, η διατροφή, η αποκατάσταση μετά τους τραυματισμούς και η πρόληψή τους, με βάση τις ανάγκες του γυναικείου σώματος. Παράλληλα, εξετάζονται εξειδικευμένα ζητήματα όπως η έμμηνος ρύση, η εγκυμοσύνη, η περίοδος μετά τον τοκετό και η εμμηνόπαυση.

Όπως δήλωσε η Σαράι Μπάρεμαν, επικεφαλής για το ποδόσφαιρο γυναικων στη FIFA, στόχος είναι να βελτιωθεί η υγεία και η απόδοση των παικτριών, αλλά και να «σπάσουν» τα ταμπού και το κοινωνικό στίγμα γύρω από το γυναικείο σώμα και τις ανάγκες του.