GWomen
Μπονματί στο GWomen για το 4ο Champions League: «Eίναι το mentality, όχι το ταλέντο»

Μπονματί στο GWomen για το 4ο Champions League: «Eίναι το mentality, όχι το ταλέντο»

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η Αϊτάνα Μπονματί μίλησε στο GWomen μετά την κατάκτηση του 4ου Women's Champions League από την Μπαρτσελόνα για το μυστικό της επιτυχίας των Μπλαουγκράνα τα τελευταία 6 χρόνια.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Μια πολύ δύσκολη σεζόν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για την Αϊτάνα Μπονματί, με την κάτοχο της Χρυσής Μπάλας να πανηγυρίζει μαζί με τις υπόλοιπες παίκτριες της Μπαρτσελόνα την κατάκτηση του Women's Champions League στο Όσλο.

Η θρυλική μέσος των Καταλανών επέστρεψε στη δράση περνώντας ως αλλαγή στον μεγάλο τελικό του Ullevaal Stadion κόντρα στη Λιόν, έχοντας ξεπεράσει τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που την άφησε εκτός δράσης για 5 ολόκληρους μήνες.

Η ίδια είχε υποστεί κάταγμα περόνης τον περασμένο Νοέμβριο χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Κατάφερε, ωστόσο, να είναι παρούσα στο παιχνίδι απέναντι στον πολυνίκη του θεσμού και να σηκώσει την 4η κούπα του συλλόγου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μέσα σε μόλις 6 χρόνια.

Η Μπονματί απάντησε σε ερώτηση του GWomen σχετικά με το μυστικό πίσω από αυτό το κατόρθωμα της Μπαρτσελόνα, αναφέροντας πως όλα έχουν να κάνουν με το mentality και τη νοοτροπία νικητή που έχει υιοθετήσει όποια παίκτρια φοράει τη φανέλα των Μπλαουγκράνα.

To reel του GWomen

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]