Μια πολύ δύσκολη σεζόν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για την Αϊτάνα Μπονματί, με την κάτοχο της Χρυσής Μπάλας να πανηγυρίζει μαζί με τις υπόλοιπες παίκτριες της Μπαρτσελόνα την κατάκτηση του Women's Champions League στο Όσλο.

Η θρυλική μέσος των Καταλανών επέστρεψε στη δράση περνώντας ως αλλαγή στον μεγάλο τελικό του Ullevaal Stadion κόντρα στη Λιόν, έχοντας ξεπεράσει τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που την άφησε εκτός δράσης για 5 ολόκληρους μήνες.

Η ίδια είχε υποστεί κάταγμα περόνης τον περασμένο Νοέμβριο χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Κατάφερε, ωστόσο, να είναι παρούσα στο παιχνίδι απέναντι στον πολυνίκη του θεσμού και να σηκώσει την 4η κούπα του συλλόγου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μέσα σε μόλις 6 χρόνια.

Η Μπονματί απάντησε σε ερώτηση του GWomen σχετικά με το μυστικό πίσω από αυτό το κατόρθωμα της Μπαρτσελόνα, αναφέροντας πως όλα έχουν να κάνουν με το mentality και τη νοοτροπία νικητή που έχει υιοθετήσει όποια παίκτρια φοράει τη φανέλα των Μπλαουγκράνα.

