Πέρε Ρομέου: «Είμαι υπερήφανος για τα όσα έχω πετύχει στην Μπαρτσελόνα και για τις παίκτριές μου»

Αποστολή στο Όσλο: Χάλαρης-Μπαρτζιώτη

Το Gazzetta Women παρέα με την Admiral βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League στο Όσλο, με την Μπαρτσελόνα και τη Λιόν να τίθενται αντιμέτωπες στο Ullevaan Standion για να προσθέσουν ακόμα μια κούπα στην τεράστια τροπαιοθήκη τους.

Μετά την Αλεξία Πουτέγιας, ο Πέρε Ρομέου που βρίσκεται στον πάγκο των Μπλαουγκράνα, μίλησε για την επικείμενη αντίπαλό τους και τον πρώην συνεργάτη του στις Καταλανές, Γιονατάν Χιράλδες.

Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έχουν κάνει οι παίκτριές του και στα όσα έχει πετύχει ως προπονητής τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός κόουτς

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ ξανά στον τελικό. Αντιμετωπίζουμε μία εξαιρετική ομάδα. Θα κάνουμε το παιχνίδι μας, τη φιλοσοφία μας όπως όλη τη σεζόν και θα κατακτήσουμε το τρόπαιο»

Για την αυριανή τους αντίπαλο:

«Έχουμε ένα πλάνο απέναντι στη Λιόν. Πρέπει να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Μιλήσαμε με το σταφ και με τους παίκτες για τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό είναι το σημαντικό. Εφόσον έχεις κάποια σενάρια στο μυαλό, είναι πιο καθαρά για τους ποδοσφαιριστές και να μην παίρνεις αποφάσεις εκείνη τη στιγμή καθώς δεν βοηθάει.Οι παίκτριες είναι έτοιμες για αυτόν τον τελικό. Οι δύο καλύτερες ομάδες βρίσκονται στον τελικό. Το ματς θα κριθεί από τις λεπτομέρειες όπως όλα αυτά τα παιχνίδια. Θα δώσουμε το καλύτερο για την ομάδα και για τη νίκη»



«Είμαστε σε μία καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σε όλη τη σεζόν είχαμε σημαντικούς τραυματισμούς, παίξαμε μεγάλα παιχνίδια νέες παίκτριες από τη Λα Μασιά και αυτό μας βοήθησε να εξελιχθούμε και να πάρουν περισσότερες εμπειρίες.Είναι τελικός και όλα μπορούν να συμβούν. Το ποιος είναι φαβορί το αφήνω σε εσάς. Σε εμάς τις ομάδες δεν κάνει καλό. Αύριο και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Θα κριθούν στις λεπτομέρειες όλα».



«Είμαι υπερήφανος για όσα έχω πετύχει. Είμαι υπερήφανος για τις παίκτριες μου. Η ζωή και το ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αναμνήσεις. Η στιγμή παίζει ρόλο. Θα ακολουθήσουμε το πλάνο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία».

Για το ότι θα αντιμετωπίσει τον πρωην συνεργάτη του, Γιονατάν Χιράλδες:

«Ήταν μία όμορφη περίοδος. Ο Τζόναταν μου έδωσε τον χώρο να πάρω πρωτοβουλίες για το πλάνο, μου άφησε να κάνω πράγματα ως προπονητής, το είχα απολαύσει και έχουμε εξαιρετική σχέση».