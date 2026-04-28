Η Μπράιτον θα χτίσει το πρώτο γήπεδο αποκλειστικά για ομάδα γυναικών

Σε μια κίνηση σταθμό για την ανάπτυξη του αθλήματος προχώρησε η Μπράιτον, καθώς οι Γλάροι παρουσίασαν τα πλάνα για το πρώτο γήπεδο στην Ευρώπη που θα κατασκευαστή για ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών.

Καθώς η ανάπτυξη του αθλήματος είναι ραγδαία με εικόνες από sold out αγώνες από ματς γυναικών να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου η Μπραιτον αποφάσισε να πρωτοστατήσει σε μια κίνηση ορόσημο για την ανάπτυξη του αθλήματος. Ο σύλλογος με ανάρτηση στα social media έκανε γνωστό ότι το νέο γήπεδο θα είναι η μόνιμη έδρα της ομάδας.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τα σχέδια για το πρώτο γήπεδο ποδοσφαίρου γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη που έχει κατασκευαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Θα είναι ένα από τα μόλις τρία γήπεδα αυτού του είδους στον κόσμο, τοποθετώντας τον σύλλογο στην πρώτη γραμμή του ποδοσφαίρου γυναικών παγκοσμίως» ανέφερε η εν λόγω ανακοίνωση.

We are pleased to confirm plans for the UK and Europe's first purpose-built women's football stadium. 🏟️



It will be one of only three such stadiums in the world, putting the club at the forefront of the women's game globally. 🤩💫 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 28, 2026

Υπολογίζεται πως το γήπεδο θα εγκαινιάστει τη σεζόν 2030/31 σε τοποθεσία πλησίων του Amex Stadium που συνδέεται μέσω πεζογέφυρας και θα έχει χωρητικότητα 10.000 θεατών.