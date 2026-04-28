Σοκάρει η Κερνς με την περιγραφή της αποβολής της: «Μου έσωσαν τη ζωή οι γιατροί της Άστον Βίλα»

Λίγο καίρο αφού έκανε γνωστό ότι απέβαλε η Μίσυ Μπο Κερνς, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την τραγική εμπειρία, αποκαλύπτοντας επίσης πώς το ιατρικό επιτελείο της Άστον Βίλα της έσωσε τη ζωή... Η μέσος των Λιονταρίνων είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Μάρτιο, όμως λίγες εβδομάδες αργότερα ήρθε η τραγική απώλεια.

Να θυμίσουμε πως η 24χρονη μέσος δημοσίευσε στο Instagram τα τραγικά νέα με τους ακόλουθούς της:«Με βαριά καρδιά, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι χάσαμε το μωρό μας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν γεμάτες με μια θλίψη που είναι δύσκολο να περιγράψουμε και ακόμα προσπαθούμε να το αποδεχτούμε. Αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στο να αναρρώσουμε και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκτιμούμε πραγματικά την αγάπη και τη στήριξη που μας περιβάλλει περισσότερο από ό,τι μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια.»

Όπως αποκάλυψε, λίγες ημέρες μετά άρχισε να αισθάνεται έντονα συμπτώματα που αρχικά θεώρησε φυσιολογικά, όμως η γιατρός της ομάδας, Τζόντι Μπλάκαδερ-Βάινσταϊν, ανησύχησε όταν διαπίστωσε πολύ υψηλό πυρετό και την έστειλε άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί αποκαλύφθηκε ότι είχε υποστεί σηπτική αποβολή. Η ίδια τόνισε πως η έγκαιρη παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου της Βίλα ήταν σωτήρια, λέγοντας ότι «πιθανότατα μου έσωσαν τη ζωή», καθώς η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ πιο επικίνδυνα.



«Πήγαμε στο νοσοκομείο και εκεί μάθαμε αμέσως ότι είχαμε χάσει το μωρό και ότι είχα πάθει σήψη. Ήταν δύσκολο, σοκ, γιατί μόλις μία ώρα πριν έκανα πιλάτες και γυμναστήριο και όλη μου η ζωή άλλαξε μέσα σε μια στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό επιτελείο της Άστον Βίλα, τονίζοντας ότι η παρέμβασή τους ήταν σωτήρια:«Είμαι τόσο ευγνώμων στους γιατρούς της Βίλα, γιατί αν ήμουν στο σπίτι εκείνη τη μέρα, πιθανότατα θα έπαιρνα τηλέφωνο τη μητέρα μου λέγοντας ότι έχω συμπτώματα γρίπης και όλοι θα μου έλεγαν να κοιμηθώ. Η Τζόντι με έστειλε στο νοσοκομείο. Πιθανότατα μου έσωσαν τη ζωή, γιατί είχα σήψη και εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν μόνο ότι έχασα το παιδί μου».