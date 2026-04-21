Η Γερμανία τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει αλματώδη βήματα όσον αφορά την είσοδο των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην Bundesliga. Η Μαρί-Λουίζ Έτα, που ανέλαβε πρόσφατα την Ουνιόν Βερολίνου και η Μαγκνταλένα Έρικσον είναι τα δύο πρόσωπα που σηματοδότησαν αυτήν την αλλαγή, καταρρίπτοντας στερεότυπα δεκαετιών για το αν και σε ποιο βαθμό μπορούν οι γυναίκες να αναμειχθούν με το ποδόσφαιρο ανδρών.

Η νέα τεχνικός της Ουνιόν άνοιξε τον δρόμο για τη νέα γενιά προπονητριών, ενώ την ίδια στιγμή, η Μαγκνταλένα Έρικσον έκανε δυναμική είσοδο στον χώρο της στρατηγικής ανάλυσης και του σκάουτινγκ. Η 32χρονη αμυντικός, ενώ παραμένει ενεργή στην ομάδα γυναικών της Μπάγερν Μονάχου, ανέλαβε ρόλο σκάουτερ για την πρώτη ομάδα των ανδρών του συλλόγου. Είναι η πρώτη φορά που μια εν ενεργεία αθλήτρια τέτοιου βεληνεκούς εντάσσεται επίσημα σε αυτό το τμήμα.

Η 32χρονη μπακ ανέλεβε τα καθήκοντά της μετά από εισήγηση του αρχισκάουτερ των Βαυαρών, Κρίστοφ Κρέσε. Η ίδια θα επικεντρωθεί στην απαιτητική αγορά της Νότιας Αμερικής, όπου θα αξιολογεί και θα προτείνει νέα ταλέντα για λογαριασμό της Μπάγερν.

Φυσικά η επιλογή της για αυτό το πόστο δεν ήταν τυχαία. Η Μαγκνταλένα Έρικσον αποτελεί μια εμβληματική μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου γυναικών, έχοντας κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στην καριέρα της. Στην Τσέλσι, ως αρχηγός μάλιστα, πανηγύρισε πέντε πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα Αγγλίας, ενώ με την Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε δύο συνεχόμενους τίτλους στη Γερμανία. Σε διεθνές επίπεδο, μετρά δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια και δύο χάλκινα σε Παγκόσμια Κύπελλα με την εθνική ομάδα της Σουηδίας.