Η Μαρί-Λουίζ Έτα έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τα ηνία ανδρικής ομάδας στην Bundesliga.

Η Ουνιόν Βερολίνου, σε μια ιστορική κίνηση, την εμπιστεύτηκε στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν, με μοναδικό στόχο της την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Η 34χρονη πριν από την πρόσληψή της στην ομάδα ανδρών, είχε ήδη καταρρίψει ένα σπουδαίο ρεκόρ το 2023, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή στην ιστορία των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων!

🚨 Historical decision by Union Berlin as German club appoint Marie-Louise Eta as their head coach until June.



Union lost at Heidenheim, sacked the head coach Steffen Baumgart and put Marie-Louise Eta in charge until the end of the season.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2026

Ποια είναι η Μαρί-Λουίζ Έτα

Η πορεία της στην Ουνιόν Βερολίνου ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής και την ομάδα Κ19 των ανδρών, όπου το έργο της εκτιμήθηκε δεόντως από τη διοίκηση των Γερμανών. Μάλιστα, είχε ήδη προγραμματιστεί να αναλάβει την ομάδα γυναικών του συλλόγου την επόμενη σεζόν, όμως η απόλυση του Στέφεν Μπάουμγκαρτ επέσπευσαν τελικά την προαγωγή της στην πρώτη ομάδα των ανδρών.

Πριν αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στην προπονητική, η Έτα διέγραψε μια εξαιρετική πορεία στο ποδόσφαιρο γυναικών της Γερμανίας, παίζοντας επί σειρά ετών ως μέσος. Το αποκορύφωμα της πορείας της ήταν η κατάκτηση του Women's Champions League το 2010 με την Τουρμπίνε Πότσνταμ, καθώς και τριών συνεχόμενων πρωταθλημάτων στην Bundesliga (2009-2011). Σε διεθνές επίπεδο, στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια με την Εθνική Γερμανίας Κ20 το 2010. Αφού αγωνίστηκε επίσης στις Αμβούργο, Κλόπενμπουργκ και Βέρντερ Βρέμης (όπου διετέλεσε και αρχηγός), αποσύρθηκε πρόωρα το 2018 για να κυνηγήσει το όνειρό της, την προπονητική.

Η ίδια είχε πάρει μια πρώτη γεύση από το πώς είναι να είσαι πρώτος προπονητής στην Ουνιόν το 2024, όταν αντικατέστησε τον Νέναντ Μπιέλιτσα που ήταν τιμωρημένος με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών.