Συνάντηση ΠΑΣΑΠΠ με Βρούτση για να γίνει επαγγελματική η Volley League Γυναικών

Ένα από τα βασικά αιτήματα των παικτριών βόλεϊ στην χώρα μας είναι να μπορέσει η Volley League Γυναικών να γίνει επαγγελματική λίγκα. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει με τον ΠΑΣΑΠΠ να ζητάει συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, προκειμένου να συζητηθεί αυτό το σημαντικό θέμα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΑΠΠ έχει ως; εξής: «Ενημερώνουμε πως απεστάλη σήμερα αίτημα προς τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για συνάντηση μαζί του με θέμα συζήτησης το βόλεϊ Γυναικών στην Ελλάδα.

Οι πρόσφατες εξελίξεις και το ενδεχόμενο αλλαγών στη Volley League Γυναικών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να τεθεί επί τάπητος με τον Υπουργό η ουσιαστική θεσμική και οικονομική στήριξη των αθλητριών καθώς και των συλλόγων.

Το βόλεϊ Γυναικών όπως αποδεικνύεται από την επίσημη καταγραφή του e-Kouros αποτελεί το πολυπληθέστερο άθλημα στις γυναίκες και στις νεαρές ηλικίες στην Ελλάδα. Δεν μπορεί, επομένως, να αντιμετωπίζεται ως ένας δευτερεύων χώρος του ελληνικού αθλητισμού, αλλά ως ένα άθλημα με ουσιαστική κοινωνική απήχηση, αναπτυξιακή προοπτική και σημαντική παρουσία στη νέα γενιά

αθλητριών.

Στο αίτημα προς τον Υπουργό εκφράστηκαν τα εξής:

- Η μετάβαση των ομάδων σε πραγματικά επαγγελματικό καθεστώς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη του γυναικείου βόλεϊ, τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, ασφαλιστικής κάλυψης και οικονομικής σταθερότητας για τις αθλήτριες, αλλά και για τη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού αθλητισμού.

- Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την ουσιαστική στήριξη της Πολιτείας. Για αυτό ζητούμε από τον Υπουργό σαφή δέσμευση για εξέταση του ενδεχομένου αύξησης της επιχορήγησης από τα έσοδα του στοιχήματος προς τα σωματεία που θα επιλέξουν να λειτουργήσουν με επαγγελματικό καθεστώς, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

- Μία τέτοια πρωτοβουλία εκτιμούμε πως θα αποτελέσει ουσιαστικό κίνητρο για τις ομάδες, θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του πρωταθλήματος και θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου πλαισίου λειτουργίας για το γυναικείο βόλεϊ στη χώρα μας.

Σκοπός μας είναι να υπάρξει ένας ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος με την Πολιτεία και τους φορείς της πετοσφαίρισης, ώστε να χαραχθεί μια κοινή στρατηγική για την επόμενη ημέρα του αθλήματος».