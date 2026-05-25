Σε μια εξαιρετική κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ εν' όψει της νέας χρονιάς. Συγκεκριμένα η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση της 28χρονης Ιταλίδας ακραίας, Τζούλια Μέλι. Μιας παίκτριας που έχει κάνει μια σημαντική καριέρα στην Ιταλία και μάλιστα με την Εθνική της γειτονικής χώρας κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ19.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΚ έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Τζούλια Μέλι. Η 28χρονη (08/01/1998) διεθνής Ιταλίδα ακραία, ύψους 1.89μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Τζούλια Μέλι έχει πλούσια καριέρα στην Ιταλία, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες της χώρας της.

Αρχικά αγωνίστηκε στην Volleyrò Casal de’ Pazzi U18. Το 2016 φόρεσε τη φανέλα της Club Italia, με την οποία αγωνίστηκε στην Serie A. Το πρώτο μισό της σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε στην Lardini Filottrano, ενώ το δεύτερο μισό στην Golem Olbia. Το 2018 πήρε μεταγραφή για την Caserta την οποία οδήγησε στην άνοδο στην Serie A, γεγονός που οδήγησε την Trentino να την κάνει δική της για την επόμενη διετία (2019-2021).

Το 2021 μεταπήδησε στην Perugia, ενώ το 2022 έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα της, παίρνοντας μεταγραφή για την SMI Roma, με την οποία κατέκτησε το Challenge Cup τη σεζόν 2024-25. Την τελευταία σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Νovara, με την οποία κατέκτησε την 4η θέση στην Serie A.

Αγωνίστηκε στις μικρές Εθνικές Ομάδες της Ιταλίας, έχοντας ως κορωνίδα των επιτυχιών την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ19 το 2015.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Τζούλια Μέλι δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη για αυτή την ευκαιρία να αγωνιστώ σε έναν σύλλογο όπως η ΑΕΚ, με την ιστορία και τις αξίες που πάντα πρεσβεύει. Πιστεύω πραγματικά και ελπίζω ότι μπορούμε να δουλέψουμε και να χτίσουμε κάτι μαζί, ώστε να πετύχουμε τα όνειρά μας. Αυτό που με βοήθησε να αποφασίσω να έρθω στην ΑΕΚ είναι η επιθυμία μου να εξελιχθώ και να προσφέρω τη θετική μου ενέργεια στην ομάδα και στον σύλλογο. Οι στόχοι μου είναι απλοί: να το απολαύσουμε και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό μέχρι την τελευταία μπάλα».

Τζούλια, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».