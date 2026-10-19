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Μαρσέιγ: Απέκτησε τη δική της φανέλα και την αφιέρωσε στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού

Μαρσέιγ: Απέκτησε τη δική της φανέλα και την αφιέρωσε στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Οι παίκτριες της Μαρσέιγ έχουν για πρώτη φορά δική τους φανέλα αφιερωμένη στον «Ροζ Οκτώβριο», με την καμπάνια να περιλαμβάνει γυναίκες που νίκησαν τον καρκίνο του μαστού.

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Η ομάδα γυναικών της Μαρσέιγ παρουσίασε για πρώτη φορά τη δική της εμφάνιση, καθώς μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε παρόμοια με εκείνη των ανδρών. Πρόκειται για ένα ορόσημο για τον γαλλικό σύλλογο, καθώς η νέα αυτή φανέλα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την PUMA ειδικά για τις ποδοσφαιρίστριές του και είναι η πρώτη που φέρει το έμβλημα του τμήματος που εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Θέλοντας να δώσει ένα έξτρα νόημα στη δημιουργία της, η ομάδα αποφάσισε να την αφιερώσει στον «Ροζ Οκτώβριο», τον παγκόσμιο μήνα ευαισθητοποίησης και πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Η φανέλα διαθέτει μια παστέλ ροζ βάση με λευκές κάθετες ρίγες, με χρυσές λεπτομέρειες. Έχει σχεδιαστεί κι κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στη Γαλλία.

Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι το «Δεν θα είσαι ποτέ μόνη», με τη Μαρσέιγ να έχει ως σύμμαχο τη μακροχρόνια συνεργάτιδά της «Caisse d'Epargne CEPAC» η οποία στηρίζει δράσεις πρόληψης του καρκίνου του μαστού για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Το πλέον ξεχωριστό στοιχείο της καμπάνιας αυτής είναι η ενεργή συμμετοχή γυναικών που έχουν δώσει τη δική τους «μάχη» κι έχουν καταφέρει να βγουν νικήτριες. Η παρουσία τους δίπλα στις αθλήτριες ενισχύει το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι άνθρωποι της ομάδας, ενώ η συνολική προσφορά των Μασσαλών δεν σταματά εκεί.

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις της συλλεκτικής αυτής φανέλας, αλλά και από τα εισιτήρια του αγώνα όπου έκανε το ντεμπούτο της, θα διατεθεί μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματος του συλλόγου για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόληψης και στήριξης φορέων κατά του καρκίνου του μαστού.

Η ομάδα φόρεσε επίσημα για πρώτη φορά αυτή τη φανέλα στις 18 Οκτωβρίου, στον αγώνα απέναντι στην FC Fleury 91 στο στάδιο «Φρανσίς Τουρκάν».

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