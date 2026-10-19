Η ομάδα γυναικών της Μαρσέιγ παρουσίασε για πρώτη φορά τη δική της εμφάνιση, καθώς μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε παρόμοια με εκείνη των ανδρών. Πρόκειται για ένα ορόσημο για τον γαλλικό σύλλογο, καθώς η νέα αυτή φανέλα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την PUMA ειδικά για τις ποδοσφαιρίστριές του και είναι η πρώτη που φέρει το έμβλημα του τμήματος που εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Θέλοντας να δώσει ένα έξτρα νόημα στη δημιουργία της, η ομάδα αποφάσισε να την αφιερώσει στον «Ροζ Οκτώβριο», τον παγκόσμιο μήνα ευαισθητοποίησης και πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Η φανέλα διαθέτει μια παστέλ ροζ βάση με λευκές κάθετες ρίγες, με χρυσές λεπτομέρειες. Έχει σχεδιαστεί κι κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στη Γαλλία.

𝗨𝗡𝗘 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 = 𝗨𝗡 𝗙𝗢𝗨𝗟𝗔𝗥𝗗 = 𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗘𝗡 𝗥𝗢𝗦𝗘 🌸 Pour 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲́𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗱’𝘂𝗻 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁 𝗲𝗻 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗲 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗹, la @CE_CEPAC & Les Marseillaises vous 𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁 𝘂𝗻 𝗳𝗼𝘂𝗹𝗮𝗿𝗱 𝗶𝗻𝗲́𝗱𝗶𝘁 inspiré du maillot Octobre Rose : à la sortie des joueuses, 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶𝘀𝘀𝗲𝘇 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗳𝗼𝘂𝗹𝗮𝗿𝗱 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗿𝗲́𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗶𝗳𝗼 𝗴𝗲́𝗮𝗻𝘁 😍 💖 Ce dimanche, venez soutenir votre équipe face au FC Fleury 91 et affichez fièrement ces couleurs 👉 https://t.co/ozV0YoW2la — Les Marseillaises (@OMfeminines) October 17, 2026

Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι το «Δεν θα είσαι ποτέ μόνη», με τη Μαρσέιγ να έχει ως σύμμαχο τη μακροχρόνια συνεργάτιδά της «Caisse d'Epargne CEPAC» η οποία στηρίζει δράσεις πρόληψης του καρκίνου του μαστού για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Το πλέον ξεχωριστό στοιχείο της καμπάνιας αυτής είναι η ενεργή συμμετοχή γυναικών που έχουν δώσει τη δική τους «μάχη» κι έχουν καταφέρει να βγουν νικήτριες. Η παρουσία τους δίπλα στις αθλήτριες ενισχύει το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι άνθρωποι της ομάδας, ενώ η συνολική προσφορά των Μασσαλών δεν σταματά εκεί.

𝙏𝙪 𝙣𝙚 𝙨𝙚𝙧𝙖𝙨 𝙟𝙖𝙢𝙖𝙞𝙨 𝙨𝙚𝙪𝙡𝙚. 💗 Parce qu’Octobre Rose, c’est aussi parler de celles qui combattent, de celles et ceux qui accompagnent, et de la vie qui continue. Cette année, Les Marseillaises portent ce message à travers un 𝒎𝒂𝒊𝒍𝒍𝒐𝒕 𝒊𝒏𝒆́𝒅𝒊𝒕, le premier de leur histoire à arborer leur logo. Face au cancer, aucun combat ne devrait être mené seul. October 7, 2026

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις της συλλεκτικής αυτής φανέλας, αλλά και από τα εισιτήρια του αγώνα όπου έκανε το ντεμπούτο της, θα διατεθεί μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματος του συλλόγου για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόληψης και στήριξης φορέων κατά του καρκίνου του μαστού.

Η ομάδα φόρεσε επίσημα για πρώτη φορά αυτή τη φανέλα στις 18 Οκτωβρίου, στον αγώνα απέναντι στην FC Fleury 91 στο στάδιο «Φρανσίς Τουρκάν».