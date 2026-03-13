Η γυναικεία παρουσία στο διοικητικό συμβούλιο της Μπαρτσελόνα παραμένει ένα περίπλοκο ζήτημα, το οποίο έχει δεσμευθεί να λύσει ένας εν των υποψηφίων προέδρων. Παρά το ότι από τα 114.000 μέλη της ομάδας που έχουν δικαίωμα ψήφου, τα 28.000 είναι γυναίκες (ένα ποσοστό του 25%), η εικόνα στις θέσεις ισχύος των Μπλαουγρκάνα παραμένει παραδοσιακά ανδροκρατούμενη.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Έλενα Φορτ ήταν η μοναδική γυναίκα στο ΔΣ της Μπαρτσελόνα, διατηρώντας ωστόσο ένα ισχυρό προφίλ ως αντιπρόεδρος του συλλόγου και υπεύθυνη για το εμβληματικό έργο «Espai Barca». Ο Ζοάν Λαπόρτα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συμπερίληψη στον χώρο του ποδοσφαίρου, έχει δηλώσει, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo πως σε περίπτωση επανεκλογής του θα προσθέσει στο team του την Κάρμε Ορταλά Βαλβέ, μια καταξιωμένη οικονομολόγο με προϋπηρεσία στην Οικονομική Επιτροπή της Μπαρτσελόνα και βαθιά γνώση του αντικειμένου της.

Από την άλλη πλευρά, ο αντίπαλος του Λαπόρτα στις επικείμενες εκλογές, Βίκτορ Φοντ, στοχεύει στο να πραγματοποιήσει μια ακόμη πιο ριζική αλλαγή, προτείνοντας αντί για μια τέσσερις γυναίκες σε ένα συμβούλιο 14 μελών.

Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται η Τζόανα Μπαρμπανί, επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας. Η Τζέμα Αμάτ, πέρα από την επιτυχημένη πορεία που έχει διαγράψει ως επικεφαλής της Escola Massana, κουβαλά ένα βαρύ όνομα μιας και ο πατέρας της, Τζάουμε Αμάτ, έχει ιδρύσει τη θρυλική La Masia. Στο αμιγώς ποδοσφαιρικό κομμάτι, η Μαρία Τερέζα Αντρέου είναι πρώην παίκτρια της Μπάρτσα και στέλεχος της UEFA και της ισπανικής ομοσπονδίας. Τέλος, η Πάολα Μασφουρόλ, διευθύντρια συναλλαγών στην Deloitte και μέτοχος των κλινικών «Mi», είναι ένα άτομο στο οποίο ο Φοντ ποντάρει για τη διαχείρηση των οικονομικών της ομάδας.