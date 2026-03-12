Σπουδαία πρωτοβουλία από τις παίκτριες της Λέουβεν, που αιτήθηκαν την αντικατάσταση των λευκών σορτς που φορούσε παραδοσιακά η ομάδα, προκειμένου να μπορούν να αγωνίζονται πιο ελεύθερα τις ημέρες της περιόδου.

Οι ποδοσφαιρίστριες με κοινή επιστολή τους ζήτησαν να καταργηθεί το λευκό χρώμα το οποίο υπήρχε στις στολές τους για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, με το μαύρο χρώμα να παίρνει τη θέση του στα σορτς τους. Οι ίδιες θέλησαν να κάνουν την αρχή στη βέλγικη Λίγκα, δείχνοντας ότι είναι καιρός οι αθλητικές διοργανώσεις να αφουγκραστούν επιτέλους τις βιολογικές ανάγκες του γυναικείου σώματος.

Η πρωτοβουλία αυτή πηγάζει από ένα διαχρονικό άγχος των γυναικών που παίζουν ποδόσφαιρο και αφορά την άνεση και την αυτοπεποίθησή τους κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσης. Τα λευκά σορτς, αν και φορούνται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χρώμα, αποτελούν μία πηγή ανασφάλειας για τις παίκτριες, οι οποίες καλούνται να αποδώσουν μέσα στο γήπεδο ενώ συγχρόνως ανησυχούν για τυχόν διαρροές.

Το παράδειγμα της Λέουβεν δεν είναι μεμονωμένο, καθώς στην Αγγλία, η εθνική γυναικών πρωτοστάτησε σε μία αντίστοιχη αλλαγή, αντικαθιστώντας τα λευκά σορτς τους με μπλε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από ρητό αίτημα των παικτριών προς την εταιρεία ένδυσης που είχε αναλάβει την κατασκευή τους. Αντίστοιχα, μεγάλες αγγλικές ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι έχουν ήδη προβεί σε παρόμοιες τροποποιήσεις στις εμφανίσεις τους, αναγνωρίζοντας ότι ο εξοπλισμός τους θα πρέπει πρωτίστως να τις κάνει να νιώθουν άνετα προκειμένου να αποδώσουν τα μέγιστα μέσα στο γήπεδο.

Πέρα από το θέμα της ένδυσης, η Λέουβεν το πήγε ένα βήμα παραπέρα, επενδύοντας και στην επιστημονική έρευνα γύρω από την περίοδο. Η ομάδα συνεργάζεται στο εξής με το Πανεπιστήμιο KU Leuven για τη μελέτη της επίδρασης του εμμηνορροϊκού κύκλου στην απόδοση των αθλητριών και τον κίνδυνο τραυματισμών.