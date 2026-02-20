Η Πίνα ξεπέρασε Μπαπέ, Χάαλαντ και πλέον κυνηγάει τον Κέιν

Η Κλαούντια Πίνα έχει μπει δυναμικά εδώ και χρόνια στο προσκήνιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι η παίκτρια που έχει κλέψει την παράσταση στον κόσμο του ποδοσφαίρου γυναικών, με το ταλέντο της να λάμπει εκθαμβωτικά. Μάλιστα έχει ήδη καταφέρει να συγκριθεί σε αποτελεσματικότητα με παίκτες όπως ο Χάρι Κέιν. Αφού η Ισπανίδα χρειάζεται μόλις τρία λεπτά περισσότερα από τον Άγγλο σούπερ σταρ για να σκοράρει, με μέσο όρο 71 λεπτά ανά γκολ, έναν δείκτη που την καθιστά κορυφαία σε όλη την Ευρώπη στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα.

Για να γίνει σαφές αυτο που λέμε αρκεί να δούμε τι έχει κάνει στο φετινό πρωτάθλημα. Η Πίνα έχει ήδη πετύχει 15 γκολ σε 1.104 λεπτά συμμετοχής. Ο Κέιν, από την άλλη, μετρά 26 γκολ σε 1.768 λεπτά στη Bundesliga. Αν και οι αριθμοί των δύο φαίνονται διαφορετικοί, η πραγματική σύγκριση βρίσκεται στον χρόνο που χρειάζεται ο κάθε παίκτης για να βρει δίχτυα και σε αυτό η Πίνα δείχνει εκπληκτική συνέπεια. Αν δει κανείς τα στατιστικά, είναι σαφές ότι ο Άγγλος φορ και η Κλαούντια είναι η κορυφαία «δυάδα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα μπροστά από το τέρμα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Πίνα βρίσκεται πάνω από παίκτες όπως ο Μπαπέ και ο Χάαλαντ. Παρά το γεγονός ότι οι δύο άνδρες έχουν περισσότερα συνολικά γκολ, η διαφορά έγκειται στα λεπτά συμμετοχής, αφού όσο περισσότερο παίζεις, τόσο πιο δύσκολο είναι να διατηρήσεις υψηλό δείκτη αποτελεσματικότητας. Εκεί η Πίνα ξεχωρίζει, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο κάθε ευκαιρία που της δίνεται στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως είναι φυσικό η Ισπανίδα σταρ δεν συγκρίνεται μόνο με τους άνδρες συναδέλφους της, αλλά αφήνει πίσω και τις περισσότερες από τις γυναίκες παίκτριες στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η πιο κοντινή αντίπαλος είναι η Λίνεθ Μπερενστάιν της Βόλφσμπουργκ, που σκοράρει κάθε 81 λεπτά, αρκετά πιο αργά σε σχέση με την Ισπανίδα. Αυτό καθιστά την Πίνα το μεγάλο «όπλο» των Μπλαουγκράνα.