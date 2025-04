Η Κλαούντια Πίνα είναι η παίκτρια που έχει κλέψει την παράσταση στον κόσμο του ποδοσφαίρου γυναικών, με το ταλέντο της να λάμπει εκθαμβωτικά.

Χρειάστηκε μόλις τέσσερα λεπτά για να πετύχει γκολ απέναντι στην Τσέλσι, όταν οι Λονδρέζες μείωσαν, η 23χρονη χρειάστηκε άλλα οκτώ λεπτά για να σερβίρει ασίστ στην Παρέδες.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, σημείωσε και δεύτερο προσωπικό τέρμα, ολοκληρώνοντας ένα απίθανο 25λεπτο, που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για τη «μάχη» της Μπαρτσελόνα να διατηρήσει τον ευρωπαϊκό της τίτλο.

Η Πίνα, τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί τόσο στην ομάδα όσο και στην εθνική Ισπανίας. Είτε ξεκινά βασική είτε έρχεται από τον πάγκο, δείχνει κάθε φορά ότι ανήκει στην.... κορυφή και αυτός ο ημιτελικός ήταν άλλη μία απόδειξη.

