Η Λόρα Γουντς αποκάλυψε τον προσωπικό της εφιάλτη: Stalking και απειλές

Η εικόνα της Λόρα Γουντς μπροστά στην κάμερα είναι αυτή μιας γυναίκας σίγουρης, δυναμικής, με άνεση στον λόγο και απόλυτο έλεγχο του τηλεοπτικού χώρου. Πίσω όμως από τα φώτα, για σχεδόν τέσσερα χρόνια, η γνωστή αθλητική παρουσιάστρια της Βρετανίας ζούσε έναν εφιάλτη που ελάχιστοι γνώριζαν. τον διαρκή φόβο ότι κάποιος παρακολουθεί κάθε της κίνηση.

Η υπόθεση stalking που την σημάδεψε δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό διαδικτυακής παρενόχλησης, αλλά μια συστηματική, οργανωμένη και εξαιρετικά τρομακτική εμμονή. Μια γυναίκα, νεαρής ηλικίας, δημιούργησε δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς και για χρόνια είχε μοναδικό στόχο να εισβάλει στην προσωπική ζωή της Γουντς με κάθε πιθανό τρόπο.

Μηνύματα απειλητικά, emails γεμάτα μίσος, επιστολές με ανατριχιαστικό περιεχόμενο. Κάρτες γενεθλίων που έγραφαν «σήμερα γεννήθηκες, απόψε θα πεθάνεις». Εγγραφές της δημοσιογράφου σε γραφεία τελετών και αποτεφρώσεων, ώστε να λαμβάνει κάθε μήνα γράμματα για… την ίδια της την κηδεία. Καταγγελίες στις αρχές για ανύπαρκτα περιστατικά, κλίσεις στην αστυνομία ότι δήθεν κάποιος την τραβούσε βίαια μέσα στο σπίτι της με μαχαίρι ακόμη της έστελνε κιτ εξέτασης για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

This is Laura Woods as you have never heard her.



She spoke to Chief Sports Writer @oliverbrown_tel about her stalker, her miscarriage, and the death threats she faced for endorsing his coverage of the Olympic boxing scandal.



Read her full blistering interview at 6am this… pic.twitter.com/iltGaMqdoy — The Telegraph (@Telegraph) December 12, 2025

Το πιο σοκαριστικό περιστατικό ήρθε όταν η stalker της έστειλε βίντεο από την εξώπορτα του σπιτιού της, συνοδευόμενο από μήνυμα που αποκάλυπτε λεπτομέρειες για τα συστήματα ασφαλείας: «Για τρία χρόνια, έφτανε στα άκρα για να κάνει τη ζωή μου πολύ άβολη. Τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε ότι με είχε δει να σέρνομαι στο σπίτι μου ένας άντρας με μαχαίρι. Το 2023, ήμουν στην Πολωνία, καλύπτοντας τη μάχη του Oleksandr Usyk με τον Daniel Dubois, και μου έστειλε email ενώ ήμουν στον αέρα. Ήταν ένα βίντεο από την πόρτα του σπιτιού μου και ένα μήνυμα που έλεγε: "Ξέρω ότι έχεις τρεις κάμερες στο σπίτι σου.. Άρχισα να κοιτάζω όλο το βίντεο για να δω αν ήταν κάποιος εκεί μέσα. Ήταν τρομακτικό. Ήταν με κάθε δυνατό τρόπο που μπορούσες να φανταστείς ότι θα προσπαθούσε να με βρει».

«Όσο μεγαλώνεις, πέφτουν τα φίλτρα. Λες απλώς: “στο καλό”. Τη μια εβδομάδα σε αποθεώνουν και την επόμενη σε δαιμονοποιούν. Έρχονται σε κύματα. Απλώς μερικές φορές το κύμα είναι τεράστιο» αναφέρει στη Telegraph.

Τον Ιούνιο του 2024, καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση και της απαγορεύτηκε να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τη Γουντς. Η δικαίωση ήρθε, αλλά ο φόβος δεν εξαφανίστηκε αμέσως. Η μητρότητα, τελικά, της έδωσε το καταφύγιο που αναζητούσε. Μακριά από τη φασαρία, με την οικογένειά της και μια απλή ζωή, η Λόρα Γουντς προσπαθεί σήμερα να ξαναβρεί την ισορροπία της.

«Νιώθω πιο ευάλωτη τώρα, πολύ πιο συναισθηματική», παραδέχεται η Λόρα Γουντς. «Δεν έχω κλάψει ποτέ τόσο πολύ στη ζωή μου». Τα δάκρυά της είναι δάκρυα χαράς, ηρεμίας και ανακούφισης. Αφήνοντας πίσω το συνεχές άγχος της ζωντανής τηλεόρασης και τη δηλητηριώδη κριτική ανώνυμων, η Λόρα επικεντρώνεται αποκλειστικά στον ρόλο της ως μητέρα του Λίο, του 10 μηνών γιου της.

Ως η αδιαμφισβήτητη «χρυσή» παρουσία της βρετανικής αθλητικής τηλεόρασης, η Γουντς έμαθε να φτιάχνει γύρω της αυτό που αποκαλεί «σιδερένια πανοπλία», για να προστατευτεί από τη μισογυνία που συνοδεύει κάθε επιτυχία της από την εμφάνισή της μέχρι τις τολμηρές της απόψεις. Σήμερα, όμως, η στρατηγική της είναι διαφορετική: απομακρύνεται σωματικά και ψυχολογικά από την τοξικότητα που τη γέμιζε άγχος.

Δεν είναι μόνο ότι άφησε τα social media για πιο ήρεμες ασχολίες, όπως το τάισμα των κοτών ή η φροντίδα ζώων Είναι και η μετακόμιση από το Λονδίνο σε μια φάρμα λίγο έξω από το Νιούκαστλ, όπου η ζωή κυλά πιο αργά. Η αλλαγή αυτή ήρθε μετά από μια εξαντλητική τετραετία, γεμάτη προσωπικό πόνο: μια αποβολή, η τρομακτική παρενόχληση και φυσικά την stalker και η δημόσια κατακραυγή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όταν δύο αθλητές με ανδρικά χρωμοσώματα κατέκτησαν χρυσά μετάλλια στην πυγμαχία γυναικών. Η πίεση ήταν τόσο ακραία, που δέχτηκε απειλές ακόμα και για το αγέννητο παιδί της.

Λίγες εβδομάδες πριν από τη συνέντευξη, η Γουντς λιποθύμησε ζωντανά κατά την κάλυψη φιλικού αγώνα της εθνικής γυναικών. Το περιστατικό ήταν σοκαριστικό, αλλά η επιστροφή της στην τηλεόραση ήταν γρήγορη. Είτε αντιμετωπίζοντας τους ακραίους stalkers είτε υπερασπιζόμενη το δίκαιο στον αθλητισμό για τις γυναίκες, η ανθεκτικότητά της παραμένει η μεγαλύτερη δύναμή της.