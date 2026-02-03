Ορόσημο για το ποδόσφαιρο γυναικών το Women’s Champions Cup;

Η Άρσεναλ κατέκτησε την Κυριακή το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Γυναικών της FIFA, νικώντας την Κορίνθιανς με 3-2 σε έναν συναρπαστικό τελικό στο γεμάτο «Emirates». Ο αγώνας κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και χάρισε στην ομάδα του Βόρειου Λονδίνου ακόμη έναν σημαντικό τίτλο, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Champions League στον τελικό της Λισαβόνας.

Η FIFA χαρακτήρισε τη διοργάνωση «ιστορικό ορόσημο» για το ποδόσφαιρο γυναικών, ωστόσο δεν έλειψαν οι προβληματισμοί σχετικά με το κατά πόσο αυτή η επιτυχία μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ισάξια με άλλους μεγάλους τίτλους. Η Άρσεναλ συμμετείχε στο τουρνουά ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και αντιμετώπισε ομάδες από διαφορετικές ηπείρους. Παρ’ όλα αυτά, οι συνθήκες φάνηκαν να τη ευνοούν, καθώς βρισκόταν σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, σε αντίθεση με συλλόγους όπως η Κορίνθιανς, που είχαν δώσει ελάχιστα επίσημα παιχνίδια τους προηγούμενους μήνες.

Παράλληλα, το γεγονός ότι όλοι οι αγώνες διεξήχθησαν στο Λονδίνο έδωσε στην Άρσεναλ σημαντικό πλεονέκτημα, αφού απέφυγε τα ταξίδια, αγωνιζόμενη ουσιαστικά στην έδρα της. Ερωτήματα προκαλεί και το ίδιο το φορμάτ της διοργάνωσης, αφού συμμετείχαν μόνο έξι ομάδες, με ορισμένες να προκρίνονται απευθείας στα ημιτελικά, κάτι που για αρκετούς μειώνει τη βαρύτητα του τίτλου.

Αξίζει, όμως, να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Ένα από τα μεγάλα «μπόνους» της διοργάνωσης ήταν το χρηματικό έπαθλο, καθώς το πρώτο Women’s Champions Cup συνοδεύτηκε από ιστορικά υψηλές απολαβές. Η Άρσεναλ, που κατέκτησε τον τίτλο, θα λάβει 2,1 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε συλλογικό επίπεδο στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ωστόσο, σημαντικό είναι και το ποσό που θα εισπράξει η φιναλίστ, η οποία θα αποκομίσει περίπου 920.000 ευρώ.