Δρακογιαννάκη στο GWomen: «Αφιερώνω τα τρόπαια στα παιδιά που χάθηκαν άδικα»

Η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του ΠΑΟΚ φάνηκε αντάξια των 100 χρόνων του συλλόγου, καθώς κατέκτησε το νταμπλ, παραμένοντας μάλιστα αήττητη. Μετά το πρωτάθλημα, οι Ασπρόμαυρες κατέκτησαν και το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς κατάφεραν να «λυγίσουν» στον τελικό τον αξιόμαχο Αστέρα Τρίπολης, έχοντας ως κορυφαία παίκτρια του αγώνα την Άρια Δρακογιαννάκη.

Η νεαρή διεθνής χαφ αναδείχθηκε MVP του μεγάλου αγώνα, που διεξήχθη στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, και λίγο μετά την απονομή μίλησε στο GWomen. Αφού πρώτα αποθέωσε τις αντιπάλους της, αφιέρωσε τα δύο τρόπαια της χρονιάς στους φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους το προηγούμενο διάστημα και βύθισαν στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ, σε μια σεζόν που θα έπρεπε να είναι γιορτινή.

«Συγχαρητήρια στον Αστέρα για την προσπάθεια»

Έρια συγχαρητήρια για το Κύπελλο και το ιστορικό αήττητο νταμπλ στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Παίξατε κόντρα σε έναν αξιόμαχο αντίπαλο αλλά καταφέρατε να πάρετε το τρόπαιο. Ποια είναι τα συναισθήματα σου μετά το μεγάλο ματς;

«Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα της Τρίπολης για την προσπάθεια. Είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Ήταν ο 12ος παίκτης μας.

Θα ήθελα να αφιερώσω τα τρόπαιά μας στα παιδιά που χάθηκαν άδικα και στον σύλλογο για τα 100 χρόνια ιστορίας».

Ο ΠΑΟΚ ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα στο ποδόσφαιρο γυναικών τη φετινή χρονιά. Ήταν αήττητος και πήρε εύκολα το πρωτάθλημα. Ποιο ήταν το μυστικό της ομάδας;

«Εντάξει, μπορεί να ακούγεται εύκολο αυτό, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Τα βάλαμε κάτω, δουλέψαμε σκληρά, κάναμε προπόνηση κάθε μέρα και το καταφέραμε».

«Θέλουμε καλή πορεία στην Ευρώπη και ξανά νταμπλ»

Πόσο εύκολο ήταν να ισορροπήσετε μετά τη χαρά του πρωταθλήματος, ώστε να χτυπήσετε και τον στόχο του Κυπέλλου;

«Ο στόχος από την αρχή ήταν το νταμπλ. Χαρήκαμε για το πρωτάθλημα, αλλά το αφήσαμε πίσω γιατί είχαμε ακόμη έναν στόχο, και τον κατακτήσαμε».

Και τώρα τι μπορεί να περιμένει ο επόμενος αντίπαλός σας για την επόμενη σεζόν;

«Έχουμε και την Ευρώπη μπροστά μας. Θα θέλαμε μια καλή πορεία και του χρόνου ξανά το νταμπλ».