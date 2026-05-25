Πατρικίδης στο GWomen: «Ο Αστέρας βοηθάει στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών, το νταμπλ είναι αφιερωμένο στον κόσμο»

Η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του ΠΑΟΚ, έπειτα από την περσινή σεζόν, στην οποία η ΑΕΚ κατέκτησε το νταμπλ, κατάφερε να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στην κορυφή. Το σύνολο του Θανάση Πατρικίδη, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σήκωσε και το Κύπελλο Ελλάδας, γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο προπονητής της ομάδας και «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας μίλησε στο GWomen για την κατάκτηση του νταμπλ, αφιέρωσε τα τρόπαια στον κόσμο, ενώ αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια και στον Αστέρα Τρίπολης, αντίπαλο του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου, που διεξήχθη στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

«Το πρωτάθλημα έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ»

Κόουτς, συγχαρητήρια. Ήταν μια ιστορική σεζόν για τον ΠΑΟΚ, στα 100 χρόνια του συλλόγου. Καταφέρατε να φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών, κατακτώντας ένα ακόμη νταμπλ. Θέλω πρώτα να μου πείτε για τον σημερινό τελικό. Πού κρίθηκε το παιχνίδι;

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πραγματικά. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Το ξέραμε αυτό, το περιμέναμε. Δεν περιμέναμε κάτι εύκολο, άλλωστε έχουμε ξαναπαίξει μαζί. Είναι από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Το έχω ξαναπεί πολλές φορές και το λέω ξανά: το πρωτάθλημα φέτος έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Μία από αυτές τις ομάδες είναι και ο Αστέρας, που πραγματικά παίζει καλό ποδόσφαιρο και βοηθάει στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που το χαρήκαμε πάρα πολύ».

Ποιο ήταν το μυστικό αυτής της ομάδας, η οποία όχι απλά πήρε το νταμπλ, αλλά ολοκλήρωσε και αήττητη τη σεζόν;

«Ήταν πολλοί οι παράγοντες. Ο καλός σχεδιασμός από το καλοκαίρι, η καθημερινή δουλειά στο γήπεδο με τα κορίτσια, η προσπάθεια της διοίκησης, η οποία μας στήριξε σε ό,τι χρειαστήκαμε. Και πάνω απ’ όλα η θέληση των κοριτσιών να επιστρέψουν στην κορυφή σαν πρωταθλήτριες».

«Πιστεύω πολύ σε αυτήν την ομάδα»

Ο ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια είναι κυρίαρχος στο ποδόσφαιρο γυναικών. Την περασμένη σεζόν έχασε και τους δύο τίτλους από την ΑΕΚ. Πώς ανέκαμψε αυτή η ομάδα και κατάφερε να βγάλει τέτοια αντίδραση;

«Ναι, είναι κάτι δύσκολο. Ωστόσο, καταφέραμε και δουλέψαμε αρκετά από την πρώτη μέρα. Και αυτό νομίζω φάνηκε μέσα σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε αγωνιστική».

Φυσικά, μεγάλο μέρος της επιτυχίας είναι δικό σου για αυτήν την τεράστια επιτυχία. Θέλω να μου πείτε σε ποιον αφιερώνετε και τα δύο τρόπαια;

«Νομίζω ότι πρέπει να τα αφιερώσουμε στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Στα 100 χρόνια του συλλόγου είναι μια χρονιά γιορτής και πραγματικά θέλουμε να τα αφιερώσουμε σε αυτούς. Από εκεί και πέρα, όλοι είχαμε την ευθύνη μας και η επιτυχία είναι συλλογική. Το αποτέλεσμα συνολικά δεν είναι μόνο δικό μου».

Τι να περιμένουμε από την ομάδα την επόμενη σεζόν;

«Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα. Φέτος νομίζω ότι θα υπάρξει και ο θεσμός του Europa League, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Και την επόμενη σεζόν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει πάλι τους ίδιους στόχους».