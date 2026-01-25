Η Εθνική Γυναικών των ΗΠΑ έκανε… πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο, επικρατώντας 6-0 της Παραγουάης, αλλά όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Τρίνιτι Ρόντμαν. Στα 23 της, φόρεσε το περιβραχιόνιο της αρχηγού και πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση με την εθνική ομάδα μετά από καιρό, φτάνοντας τις 48 συμμετοχές αλλά και την πρώτη μετά την ανανέωση ρεκόρ.

Η 23χρονη εξτρέμ, κόρη του Ντένις Ρόντμαν και πλέον η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια στο ποδόσφαιρο γυναικών, μετά το πρόσφατο συμβόλαιο-ρεκόρ άνω των 2 εκατ. δολαρίων ετησίως, έδειξε απελευθερωμένη στον αγωνιστικό χώρο. Στο 55ο λεπτό «σφράγισε» την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό γκολ. Ο πανηγυρισμός που ακολούθησε ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση, μετά και τα σχόλια της προπονήτριας των ΗΠΑ. Η Ρόντμαν μετά το τέρμα που σημείωσε, χόρεψε σαν να μην την κοιτάει κάνείς και φυσικά έγινε viral.

Όπως προαναγράφηκε η προπονήτρια της USWNT, Έμμα Χέις, στάθηκε στη σημασία που είχε το ματς για την παίκτριά της και τόνισε πως μετά την ανανέωση ρεκόρ η 23χρονη σταρ είναι πιο ήρεμη: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εκείνη. Τώρα είναι ήρεμη και συγκεντρωμένη. Έφυγε ένα μεγάλο βάρος από τους ώμους της και αυτό φαίνεται στο παιχνίδι της».

