Κανόνας Ρόντμαν: Η Τρίνιτι έγινε... Μπέκαμ και άλλαξε την ιστορία του NWSL

Η Τρίνιτι Ρόντμαν δεν υπέγραψε απλώς ένα νέο συμβόλαιο. Με απολαβές που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στην την Washington Spirit, έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια στην ιστορία του NWSL και ανάγκασε τη λίγκα να αλλάξει το salary cap και το θεσμικό της πλαίσιο.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της συμφωνίας αξίζει να δει κάποιος τα παρακάτω...

- μέχρι πρόσφατα, οι κορυφαίοι μισθοί στο NWSL κινούνταν στα 500.000–600.000 δολάρια

- το salary cap ανά ομάδα το 2024 ήταν περίπου 2,75 εκατ. δολάρια

- η Ρόντμαν αμείβεται με ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 75% του συνολικού μπάτζετ μιας ομάδας

Η συγκεκριμένη ανισορροπία οδήγησε στη δημιουργία του νέου κανονισμού High Impact Player (HIP), που επιτρέπει στις ομάδες να δαπανούν έως 1 εκατ. δολάρια πάνω από το salary cap για παίκτριες κορυφαίου επιπέδου. Όπως ο «κανόνας Μπέκαμ» στο MLS, έτσι και ο HIP έχει καθιερώθηκε ανεπίσημα ως «Κανόνας Ρόντμαν».

Γιατί το NWSL έφτασε στο χείλος της κρίσης

Παρότι η Ρόντμαν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετακόμισης στην Ευρώπη στο μέλλον, η επιθυμία της να παραμείνει στην Ουάσινγκτον ήταν ξεκάθαρη. Ωστοσο η αδυναμία της λίγκας να κινηθεί γρήγορα μέσα στα όρια του salary cap προκάλεσε...

- σύγκρουση με την Ένωση Παικτριών (NWSLPA)

- προσφυγές και ενστάσεις

- έντονη δημόσια κριτική προς τη διοίκηση του πρωταθλήματος

Τελικά, η πίεση οδήγησε σε θεσμική αλλαγή. Όπως συνέβη το 2021 με τη νομική μάχη της Ολίβια Μούλτρι για το δικαίωμα ανήλικων παικτριών να αγωνίζονται επαγγελματικά, έτσι και τώρα η Ρόντμαν λειτούργησε ως καταλύτης για μια ιστορική μεταρρύθμιση.

Αγωνιστική αξία που «δικαιολογεί» το συμβόλαιο

Αγωνιστικά, η επένδυση μόνο ρίσκο δεν μοιάζει. Η Ρόντμαν ξεχωρίζει για εκρηκτικό παιχνίδι στο ένας εναντίον ενός, ικανότητα δημιουργίας φάσεων σε ανοιχτό και κλειστό χώρο, ένστικτο στο γκολ σε κρίσιμες στιγμές.

Υπο φυσιολογικές συνθήκες, θεωρείται σταθερή υποψήφια για MVP και Χρυσό Παπούτσι, ενώ αποτελεί ήδη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ και ο βασικός «πρεσβευτής» του NWSL στο ευρύτερο αθλητικό κοινό.

Τι αλλάζει για το μέλλον του NWSL

Η υπόθεση Ρόντμαν θεωρείται ήδη σημείο καμπής για το μέλλον του NWSL. Η παραμονή της ουσιαστικά ανεβάζει το εμπορικό προφίλ της λίγκας, ενισχύει τη θέση της ενόψει νέου τηλεοπτικού συμβολαίου, ενώ δημιουργεί προηγούμενο για επταψήφιους μισθούς στις ΗΠΑ.

Ο «Κανόνας Ρόντμαν» δεν λύνει όλα τα προβλήματα του NWSL, αλλά αλλάζει το αφήγημα:, καθώς το πρωτάθλημα δείχνει πλέον ότι μπορεί να κρατήσει τα μεγαλύτερα αστέρια του και να πληρώνει ανάλογα με την αξία τους. Και αυτό ίσως αποδειχθεί η σημαντικότερη κληρονομιά της Τρίνιτι Ρόντμαν.