Η Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία: Έκανε ανοιχτή προπόνηση με εισιτήριο και μάζεψε 2.000 κόσμο

Η ανοιχτή προπόνηση της ομάδας γυναικών της Μπαρτσελόνα στο «Estadi Johan Cruyff» ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με περισσότερους από 2.000 φιλάθλους να γεμίζουν τις εξέδρες και να αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει το τμήμα γυναικών των Μπλαουγκράνα. Για πρώτη φορά, οι Καταλανοί άνοιξαν τις πόρτες του γηπέδου τους για φιλανθρωπικό σκοπό, σε μια πρωτοβουλία που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία όπως είδαμε.

Με το εισιτήριο να κοσμίζει μόλις 3 ευρώ για τα μέλη και 6 για το ευρύ κοινό, ο κόσμος ανταποκρίθηκε μαζικά στην προπόνηση και είδε από κοντά τις πιο εμβληματικές παίκτριες του συλλόγου, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με το κοινό και να υπογράψουν αυτόγραφα. Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε φυσικά η Αλεξία Πουτέγιας, η οποία γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους, ενώ ιδιαίτερα θετικά σχόλια απέσπασε και η παρουσία της Σάλμα Παραγιουέλο, που έβγαλε σε μέρος του προγράμματος, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την επιστροφή της μετά τον σοβαρό τραυματισμό της.

Sempre amb nosaltres 🫶 pic.twitter.com/f2QW0wh48V — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) January 5, 2026

Παρά τις απουσίες των Αϊτάνα Μπονματί και Πατρί Γκιχάρο, η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θερμή από τον κόσμο, με την ομάδα του Πέρε Ρομέου να προετοιμάζεται για την επανέναρξη της Liga F.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, ήταν το ότι η εκδήλωση είχε έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα διατέθηκαν για το πρόγραμμα «Polseres Blaugranes», που στηρίζει παιδιά και εφήβους με σοβαρές ασθένειες κατά τη μακρά νοσηλεία τους. Μία ξεχωριστή νότα έδωσαν και τα ρομπότ Pol και Joyce, μέσω των οποίων νοσηλευόμενα παιδιά παρακολούθησαν ζωντανά την προπόνηση και συνομίλησαν στο τέλος με τις παίκτριες.