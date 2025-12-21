Το Women’s ΕURO του 2025 επιβεβαίωσε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ευρώπη δεν είναι απλώς ραγδαία αναπτυσσόμενο, αλλά πλέον μπορεί να αποφέρει και σημαντικά έσοδα. Η UEFA σε συνεργασία με την European Football Clubs, διένειμε συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ σε 103 ευρωπαϊκούς συλλόγους, διπλάσια ποσά σε σχέση με αυτά που μοίρασε το 2022. Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ που επιβεβαιώνει πως η Ομοσπονδία θέλει να στηρίξει περισσότερο τις παίκτριες, αλλά και τις ομάδες που τις έχουν στο δυναμικό τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η UEFA, η Μπαρτσελόνα, με 567.210€, είναι η ομάδα που επωφελήθηκε περισσότερο οικονομικά, ενώ στη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα βρίσκονται οι Μπάγερν Μονάχου με 465.375€ και η Τσέλσι με 462.090€. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι και η Ρεάλ Μαδρίτης, με 260.610€, βρίσκεται μέσα στη δεκάδα του σχετικού πίνακα, παρά το ότι ιδρήθηκε πολύ πρόσφατα (το 2019) συγκριτικά με προγενέστερες ισπανικές ομάδες γυναικών.

Όσον αφορά τις χώρες που έλαβαν τα περισσότερα χρήματα από τη διοργάνωση, η Αγγλία με 2.366.295€ κατέγραψε τα υψηλότερα συνολικά οφέλη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία με 1.396.125€, την Ιταλία με 1.326.045€, η Ισπανία με 1.161.795€ και τέλος, η Γαλλία με 825.630€ συμπληρώνει το top-5.

The #WEURO2025 club benefits programme has distributed a record €9m to 103 European clubs - double the 2022 figure 📈💪



The fund is a reflection of the tournament's success and underlines its importance as a key driver in the continued growth of women's football 🙌



Read more… pic.twitter.com/3SI5bBph1r December 19, 2025

Όπως ανέφερε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ευρώπη φαίνεται να στηρίζεται πλέον σε γερά θεμέλια. Με μία αύξηση της τάξης του 156% στα χρηματικά έπαθλα του τουρνουά, το Women’s EURO του 2025 ήταν πραγματικά ένα βήμα προς την οικονομική αναγνώριση των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και των ομάδων τους.

Οι ομάδες που έγιναν πλουσιότερες

Μπαρτσελόνα – 567.210€

Μπάγερν Μονάχου – 465.375€

Τσέλσι – 462.090€

Γιουβέντους – 415.005€

Άρσεναλ – 408.435€

Οι χώρες που πήραν τα περισσότερα χρήματα

Αγγλία – 2.366.295€

Γερμανία – 1.396.125€

Ιταλία – 1.326.045€

Ισπανία – 1.161.795€

Γαλλία – 825.630€