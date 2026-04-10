Στις ακτές του Κόλπου της Φλόριντα φωτογραφήθηκαν ανάμεσα σε 12 μοντέλα και αθλήτριες του WNBA για το πολύ γνωστό σε όλους περιοδικό, Sports Illustrated. Πρόκειται για τις σταρς του WNBA, Ναφίσα Κόλιερ και Σόφι Κάνινγχαμ.

Η φόργουορντ των Μινεσότα Λινξ, Κόλιερ, και η γκαρντ των Ιντιάνα Φίβερ, Κάνινγχαμ, συμμετείχαν στη φωτογράφιση μαζί με τη σπρίντερ Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, στο Φορτ Μάγιερς και στο νησί Καπτίβα της Φλόριντα, για την ετήσια φωτογράφιση!

«Δείχνουμε τι σημαίνει να θυσιάζεσαι, τι σημαίνει να δουλεύεις σκληρά και να πετυχαίνεις το όνειρό σου», δήλωσε η Κόλιερ κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η αρχηγός της Μινεσότα εθεάθη να χρησιμοποιεί ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο παραλίας, καθώς αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση στον αστράγαλο που έκανε εκτός αγωνιστικής περιόδου.

«Το να είμαι πρωτοεμφανιζόμενη στο SI Swimsuit είναι μεγάλη τιμή. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό είδος αυτοπεποίθησης από αυτό που έχω συνηθίσει και ελπίζω κάθε άνθρωπος να έχει την ευκαιρία να νιώσει όπως ένιωσα εκείνη την ημέρα, έστω και μία φορά στη ζωή του», δήλωσε η Κάνινγχαμ.