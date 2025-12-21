Σπουδαία κίνηση fair play σε πρωτάθλημα Κ17: Έπαιξαν και οι δύο ομάδες με εννέα παίκτριες

Στον αγώνα του πανελλήνιου πρωταθλήματος νεανίδων Κ17, ο Οδυσσέας Μοσχάτου αντιμετώπισε τον Φωστήρα Καισαριανής σε ένα ματς όπου το τελικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η ομάδα της Καισαριανής αναγκάστηκε να κατέβει στο παιχνίδι με μόλις εννέα παίκτριες, λόγω του ότι διαθέτει συνολικά μόλις 12 δελτία αθλητριών ηλικίας 12 και 13 ετών. Οι ελάχιστες αυτές αθλήτριες δεν ήταν αρκετές για να συμπληρωθεί η ενδεκάδα, όμως η συμμετοχή τους ήταν υποχρεωτική.

Από την άλλη, η ομάδα του Φωστήρα, που μπορούσε να κατέβει με πλήρη ενδεκάδα, επέλεξε να παίξει επίσης με εννέα παίκτριες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, τηρώντας το fair play και δίνοντας ένα παράδειγμα για το τι παει να πει «ευ αγωνίζεσθαι».

Ιδιαίτερα στις μικρές κατηγορίες είναι πολύ σημαντικό το να περνούν τέτοια μηνύματα. Μηνύματα που έχουν να κάνουν με την ουσία του αθλητισμού, η οποία δεν είναι το σκορ και η νίκη αλλά η συμμετοχή και η προσπάθεια.

Ο Οδυσσέας Μοσχάτου μέσω ανάρτησής του ευχαρίστησε τον Φωστήρα και υπογράμμισε ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε τέτοιες πρωτοβουλίες, που μπορούν να δώσουν παράδειγμα στα νέα παιδιά για το πώς πραγματικά είναι ο υγιής αθλητισμός.