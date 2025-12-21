Η Γιουβέντους τίμησε την ιστορία της μέσα από τη νέα ADP Collection, την οποία λάνσαρε σε συνεργασία με την Αdidas. Η καινούρια καμπάνια των Μπιανκονέρι ήταν αφιερωμένη σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους της, τον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, ο οποίος παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο για τον σύλλογο.

Μαζί με τον «Πιντουρίκιο» στην καμπάνια συμμετείχε ο Κενάν Γιλντίζ, ένα υπερ-πολύτιμο «περιουσιακό στοιχείο» για τη Γιούβε, αλλά και η Κριστιάνα Τζιρέλι, η αρχηγός της ομάδας γυναικών.

Ελάχιστοι, ωστόσο, ξέρουν το πόσο σπουδαία είναι η καριέρα της 35χρονης σήμερα Τζιρέλι, η οποία έχει κάνει απίστευτα πράγματα με τη φανέλα των Μπιανκονέρι και της εθνικής Ιταλίας. Πρόκεται γα μια από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γυναικών αυτή τη στιγμή.

Ποια είναι η Κριστιάνα Τζιρέλι

Κατέχει κορυφαία ρεκόρ στην ομάδα γυναικών της Γιουβέντους. Έγινε η πρώτη Ιταλίδα παίκτρια που σκόραρε στα έξι πρώτα παιχνίδια μίας σεζόν στο πρωτάθλημα Ιταλίας, ενώ έχει αναδειχθεί πρώτη σκόρερ της Serie A τις σεζόν 2019-20, 2020-21 και 2024-25. Τον Φεβρουάριο του 2023 έγραψε ιστορία, «σπάζοντας» το φράγμα των 100 γκολ, κάτι που καμία άλλη παίκτρια δεν έχει πετύχει στη Γιουβέντους. Σήμερα, ο συνολικός απολογισμός της ξεπερνά τα 150 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, μέχρι τον Ιανουάριο του 2025 είχε ξεπεράσει τις 200 συμμετοχές με τη Γιουβέντους, ενώ μέχρι τον Ιούλιο του ίδιου έτους μετρούσε 135 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα με 101 γκολ. Η παρουσία της στη Γιούβε υπήρξε καθοριστική τα τελευταία χρόνια τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στο Women's Champions League, οδηγώντας την ομάδα της σε συνεχείς επιτυχίες στη Serie A (από το 2018 μέχρι το 2022), στο Κύπελλο Ιταλίας το οποίο πήραν τρεις φορές σερί (από 2019 μέχρι 2023) και του Super Cup Ιταλίας (από το 2019 μέχρι το 2022).

Σε διεθνές επίπεδο, η Τζιρέλι αποτελεί σημείο αναφοράς και για την εθνική Ιταλίας. Έκανε το ντεμπούτο της το 2013, συμμετείχε στα Women's EURO 2013, 2017, 2022 και 2025, καθώς και στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2019 και του 2023.

Η αρχηγός της Γιουβέντους συγκλόνισε με τα λόγια της κατά την υποδοχή της εθνικής ομάδας γυναικών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, μετά το EURO του 2025. Η ίδια μίλησε για τον αγώνα που κάνουν οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο για σεβασμό και περισσότερη προβολή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το ποδόσφαιρο γυναικών έχει διανύσει μεγάλη πορεία, αλλά παραμένει στερημένο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε για μεγάλα πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι δεν κουβαλάμε απλώς φανέλα της εθνικής μας ομάδας στους ώμους μας, αλλά το όνειρο τόσων μικρών κοριτσιών που θέλουν να φτάσουν εκεί που είμαστε εμείς. Κάθε μικρό κορίτσι με μια μπάλα στα πόδια έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται».

